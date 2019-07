Trumpin hyökkäyksen kohteeksi joutuneet demokraattiedustajat: Presidentti ajaa valkoisten nationalistien agendaa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trumpin hyökkäyksen kohteeksi joutuneet demokraattien kongressiedustajat syyttävät Trumpia siitä, että tämä ajaa ”valkoisten nationalistien agendaa”. Kongressiedustajat myös vannovat, että heitä ei hiljennetä.

– Tämä on valkoisten nationalistien agenda. Sillä ei ole väliä tapahtuuko tätä chateissa, kansallisessa tv:ssä, tai kuten nyt, Valkoisen talon puutarhassa, yksi Trumpin hyökkäyksen kohteeksi joutuneista demokraattiedustajista, Ilhan Omar, sanoi CNN:n mukaan.

Omar myös vaati presidentin viraltapanoa. Toinen demokraattien edustaja Alexandria Ocasio-Cortez, puolestaan totesi, että hän ei ole yllättynyt Trumpin kommenteista.

Trump on joutunut rasismisyytösten kohteeksi kongressiedustajia koskevasta tviittailustaan.

Trump kirjoitti Twitterissä, että edistysmieliset demokraattien naiskongressiedustajat tulevat alun perin maista, joiden hallitukset ovat korruptoituneimpia ja kyvyttömimpiä koko maailmassa. Presidentti jatkoi, että nyt edustajat neuvovat armotta ”maailman mahtavinta ja voimakkainta kansakuntaa Yhdysvaltoja” siinä, kuinka sen hallintoa tulisi hoitaa.

– Entä jos he menisivät takaisin korjaamaan tilannetta niissä täysin romahtaneissa ja rikollisuuden pilaamissa paikoissa, joista tulivat? Sitten he voisivat tulla takaisin ja näyttää, kuinka he hoitivat homman, presidentti kirjoitti.

Valkoisessa talossa pitämässään tiedotustilaisuudessa presidentti jatkoi hyökkäystään neljää demokraattien naispuolista kongressiedustajaa vastaan maanantaina Valkoisessa talossa järjestetyssä tilaisuudessa.

Trump julisti, että edustajat vain valittavat ja että he voivat lähteä, jos eivät ole tyytyväisiä Yhdysvalloissa. Trump myös syytti heitä siitä, että he vihaavat Yhdysvaltoja ja rakastavat sen vihollisia.

– Jos ette ole onnellisia täällä, voitte lähteä, Trump vielä tviittasi maanantaina.

Osa republikaaneista paheksuu

Jopa osa Trumpin omista puoluetovereista on osoittanut närkästystään presidentin lausuntoja kohtaan. Maltillinen republikaanisenaattori Susan Collins vaati maanantaina, että presidentti poistaisi aiemmat tviitit, joissa tämä kehotti kongressiedustajia menemään takaisin ”sinne mistä tulivat”.

Republikaanien ainoa tummaihoinen senaattori, Etelä-Carolinan Tim Scott sanoi maanantaina, ettei Trumpin tviittejä voi hyväksyä. Ne ovat Scottin mielestä hyväksymiskelvottomia henkilökohtaisia hyökkäyksiä ja niissä käytetään rasistista kieltä.

Presidentin arvostelijoihin liittyi myös odotetusti demokraattien presidenttiehdokkuuskisan osallistujia ja puolueen johtoa.

– Rasismille ja muukalaisvihamielisyydelle ei ole Amerikassa sijaa, kirjoitti entinen varapresidentti ja demokraattien ehdokas Joe Biden Twitterissä.

Senaattori Elizabeth Warren kuvasi Trumpin kommentteja rasistiseksi ja muukalaisvihamieliseksi hyökkäykseksi demokraattien naisedustajia kohtaan.

Presidentti ei maininnut ketään nimeltä

Trumpin tulkittiin viittaavan tviiteillään ja puheillaan neljään demokraattien edistysmieliseen kongressiedustajaan: Alexandria Ocasio-Corteziin, Rashida Tlaibiin, Ayanna Pressleyyn ja Ilhan Omariin. Heistä kolme on syntynyt Yhdysvalloissa ja yksi on muuttanut Yhdysvaltoihin lapsena.

Ocasio-Cortez on syntynyt New Yorkissa, Tlaib Detroitissa ja Pressley Cincinnatissa. Omarin perhe pakeni Somaliasta sisällissodan aikana, ja Omarista tuli Yhdysvaltain kansalainen teini-iässä.

Ocasio-Cortezilla on sukujuuria Puerto Ricossa. Tlaib on ensimmäinen palestiinalaistaustainen kongressiedustaja, ja Pressley puolestaan on ensimmäinen Massachusettsista kongressiin valittu afroamerikkalainen.

Trump ei maininnut tviiteissään kongressiedustajia nimeltä. Myöhemmin julkaistussa tviitissään hän kuitenkin kuvasi heitä kiivaiksi Israelin vihaajiksi. Tämän vuoksi presidentin arveltiin viittaavan Omariin ja Tlaibiin, jotka ovat osallistuneet viime aikoina Israelia koskevaan kiistelyyn.

