Trumpin työministeri Acosta puolusteli monimiljonäärille antamaansa lieväksi parjattua tuomiota

Yhdysvaltain työministeri Alexander Acosta on puolustellut ratkaisujaan monimiljonääri JeffreyEpsteinin seksuaalirikostuomioihin liittyen. Acostan mukaan hän oli mukana takaamassa, että Epstein ylipäätään päätyi vankilaan vuonna 2008.

Acosta esitti kantansa yhdysvaltalaismedialle keskiviikkona paikallista aikaa.

Acosta on viime päivinä joutunut kovan kritiikin ja erovaatimusten keskelle toimistaan liittovaltion syyttäjänä Floridassa reilu vuosikymmen sitten. Hänen virastonsa sopi tuolloin Epsteinin syytteiden lieventämisestä.

Epsteinin tapaus on noussut Miami Herald -lehden juttusarjan myötä uudelleen pinnalle. Hän sai viikon alussa New Yorkissa uudet syytteet alaikäisten tyttöjen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tällä kertaa hän voi saada jopa 45 vuoden vankeustuomion.

Acostan järjestämän syyteneuvottelun avulla Epstein selvisi vuonna 2008 vastaavista teoista vain 13 kuukauden vankeustuomiolla. Acosta sanoi keskiviikkona medialle, että tuolloin tavoitteena oli saada Epstein telkien taakse ja saada hänet kirjattua seksuaalirikolliseksi viralliseen rekisteriin.

Uutismedia CNN:n mukaan Acosta piti tiedotustilaisuudessa kiinni kannastaan, jonka mukaan hän neuvotteli Epsteinin tapauksessa parhaan mahdollisen sopimuksen. Hän kuitenkin myönsi, että nykyvalossa tuomio näyttää lievältä. CNN:n mukaan ministeri ei silti pahoitellut asiaa tai katunut toimintaansa.

Acostan asema horjuu

Yhdysvaltain demokraattijohtajat ovat vaatineet Acostan eroa. Presidentti Donald Trump on toistaiseksi harannut erottamisvaatimuksia vastaan ja sanonut Acostan olevan ”erinomainen työministeri”.

– Tätä muuta, sitä pitää katsoa tarkkaan. Mutta tässä on kyse asioista, jotka tapahtuivat kauan sitten, Trump sanoi tiistaina.

Uutissivusto Politicon mukaan paineet Acostan erottamiseksi kasvavat kuitenkin Valkoisen talon sisällä. Politicon tietojen mukaan virkaa tekevä kabinettipäällikkö Mick Mulvaney on kehottanut Trumpia hankkiutumaan eroon taakaksi muuttuneesta työministeristä.

Mulvaneyn ja muiden kovan linjan konservatiivien uskotaan toisaalta haluavan päästä Acostasta eroon senkin takia, että tämä ei heidän mielestään ole ollut riittävän innokas purkamaan presidentti Barack Obaman aikaisia työelämäsääntöjä ja määräyksiä syrjintäkielloista.

Trump pesee käsiään

Miami Herald selvitti takavuosien tapausten taustoja ja haastatteli lukuisia Epsteinin uhreiksi vuosien 2002 ja 2005 välillä joutuneita naisia. Nuorimmat uhrit olivat olleet tekojen aikana 14-vuotiaita.

Uutisten julkaisemisen jälkeen ainakin NBC on haastatellut jälleen uutta naista, joka sanoi joutuneensa Epsteinin uhriksi 14-15-vuoden iässä. Nainen ei ollut tuolloin uskaltanut ilmoittaa asiasta poliisille mutta kertoi asiasta muutamille ihmisille, joilta NBC on vahvistanut naisen tarinan.

Tapauksista on Epsteinin pidätyksen ja hänen asuntoonsa tehdyn kotietsinnän myötä selvinnyt lisää tietoja. Epsteinin kotoa löytyi laaja kokoelma alastonkuvia uhreiksi joutuneista nuorista naisista.

Tuomioistuin päättää torstaina, voiko pidätettynä oleva Epstein päästä vapaaksi takuita vastaan odottamaan oikeudenkäyntiä.

Jeffrey Epsteinilla on ollut vankka asema New Yorkin seurapiireissä, ja hänen tiedetään olleen hyvää pataa muun muassa Trumpin, ex-presidentti Bill Clintonin sekä Britannian prinssi Andrew’n kanssa.

Trump on kuitenkin pyrkinyt pesemään käsiään Epsteinista ja sanonut medialle, ettei ole puhunut tämän kanssa 15 vuoteen eikä pidä tästä. Vuonna 2002 Trump tosin kehui Epsteinia ”loistotyypiksi” New York Magazine -lehden haastattelussa.

STT

