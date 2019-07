Venäläisen sukellusveneen tulipalossa kuollut 14

14 merimiestä on kuollut venäläisessä sukellusveneessä syttyneessä tulipalossa lähellä Murmanskia, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Onnettomuus sattui Severomorskin kaupungissa sijaitsevan sotilastukikohdan edustalla. Vahvistamattomien mediatietojen mukaan osa miehistöstä olisi selvinnyt onnettomuudesta hengissä ja olisi sairaalahoidossa.

Ministeriön mukaan merimiehet kuolivat häkämyrkytykseen. Tulipalo oli sen mukaan saanut alkunsa kesken biometristen mittausten, joilla tutkittiin merenpohjaa.

Uutistoimisto AFP:lle nimettömänä puhuneen sotilasasiantuntijan mukaan selitys on luultavasti puppua.

– Yleensä sitä käytetään selityksenä erilaisista merenpohjassa tehdyistä töistä, kuten kaapelien vetämisestä.

Tutkimus palon syystä on alkanut.

Meduza-uutissivuston mukaan sukellusvene on kuljetettu tukikohtaan. RBC-lehden turvallisuuslähteen mukaan kyseessä oli ydinkäyttöinen AS-12-sukellusvene.

Onnettomuus on Venäjän pahin sukellusveneturma yli kymmeneen vuoteen. Vuonna 2008 freonikaasuvuoto tappoi 20 ihmistä Nerpa-ydinsukellusveneessä.

Vuonna 2000 toistasataa miehistön jäsentä kuoli Venäjällä ydinsukellusvene Kurskin upottua.

https://meduza.io/en/news/2019/07/02/14-russian-sailors-die-in-submarine-fire

https://www.rbc.ru/society/02/07/2019/5d1b64179a7947de5554b385

STT

