Tulli takavarikoi seksuaalista nautintoa kiihdyttäviä poppers-tuotteita – kymmeniä tuhansia tuotteita myyty aikuisviihdekaupoissa ja netissä

Suomeen on usean vuoden ajan tuotu laittomasti niin sanottuja poppers-tuotteita, kertoo Tulli. Tullin selvityksen mukaan takavarikoitujen ja myyntiin päätyneiden tuotteiden arvo on yhteensä noin 600 000 euroa.

Poppers-tuotteita käytetään muun muassa päihteinä ja tehostamaan seksikokemusta. Monet poppers-tuotteissa käytetyt alkyylinitriitit on luokiteltu vuonna 2013 lääkeaineiksi. Niiden maahantuonti on luvanvaraista.

Alkuvuonna 2019 Tulli takavarikoi noin 2 500 poppers-tuotetta Etelä- ja Länsi-Suomessa. Tullin mukaan esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että takavarikoitujen tuotteiden lisäksi poppers-tuotteita on tuotu noin 40 000 kappaletta vuosina 2013-2019. Tuotteet on myyty edelleen aikuisviihdeliikkeissä ja niiden verkkokaupoissa eri puolilla Suomea.

Tulli kertoo, että laittomasta myynnistä ja maahantuonnista epäiltyjen omaisuutta on saatu vakuutustakavarikkoon lähestulkoon sama määrä kuin rikollisella toiminnalla on ansaittu.

Tulli kertoo myös kuulustelleensa esitutkinnan aikana useita henkilöitä rikoksesta epäiltynä. Tapausta on tutkittu lääkeainerikoksena ja salakuljetuksena.

Esitutkina on valmistumassa. Tapaus siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan Helsingin ja Länsi-Suomen syyttäjänvirastoihin.

STT

Kuvat: