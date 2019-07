Turkin Erdogan vaatii sotapäällikkö Haftarin lopettamaan iskunsa Libyassa

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan vaatii libyalaista sotilaskomentaja Khalifa Haftaria lopettamaan hyökkäyksensä Libyassa. Erdogan tapasi perjantaina Libyan pääministerin Fayez al-Sarrajin ja ilmaisi tukensa Libyan kansainvälisesti tunnustetulle GNA-hallitukselle.

Libya on ollut jo vuosia kaaoksessa, kun eri aseelliset ryhmät ovat kamppailleet vallasta. Haftarin hallussa on laajoja alueita maan itä- ja eteläosassa, ja huhtikuussa hän aloitti hyökkäykset pääkaupunki Tripolia vastaan.

Libyan hallitus on syyttänyt Haftaria alkuviikon ilmaiskusta pidätyskeskukseen, jossa kuoli nelisenkymmentä siirtolaista.

STT

