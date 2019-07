Turkissa on pitkään kiistelty korkeasta korkotasosta, nyt keskuspankin pääjohtaja sai lähteä

Turkin keskuspankin pääjohtaja Murat Cetinkaya on saanut potkut Turkissa pitkään jatkuneen korkokeskustelun tuoksinassa. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on moneen otteeseen kritisoinut Turkin korkeaa korkotasoa, jota Cetinkaya on osaltaan pitänyt yllä.

Keskuspankin johtoon nousee pankin varapääjohtajana toiminut Murat Uysal. Vaihto tehtiin varhain lauantaina presidentin asetuksella, joka ei tähdentänyt syytä johtajan vaihtamiseen.

Sen sijaan Turkin hallinnon puuttuminen keskuspankin toimintaan herätti närkästystä ja asetti keskuspankin riippumattoman rahapolitiikan kyseenalaiseen valoon. Esimerkiksi entinen keskuspankin johtaja Durmus Yilmaz kertoi Financial Timesille pitävänsä Cetinkayan potkuja lainvastaisina.

Tuore pääjohtaja Uysal kuitenkin vakuutti lehdistötiedotteessaan keskuspankin jatkavan itsenäistä rahapolitiikkaa. Uysalin mukaan hänen tärkein tavoitteensa on pitää kuluttajahinnat kurissa.

Turkin keskuspankin asettama ohjauskorko on viime syksystä asti ollut 24 prosenttia. Sillä on pyritty hillitsemään inflaatiota. Inflaatio laski Turkissa kesäkuussa alhaisimmilleen vuoteen, reiluun 15 prosenttiin.

Ohjauskorkoa laskettaneen muutaman viikon kuluttua

Cetinkayan erottamista on osattu uumoilla, sillä Erdogan suomi korkotasoa jälleen viime kuussa ja lupasi löytää ratkaisun asiaan.

– Olen yhtä mieltä keskuspankin itsenäisyydestä, mutta korostan, etten ole yhtä mieltä korkopolitiikasta ja korkeista koroista, Erdogan sanoi.

Turkin keskuspankki tarkastelee ohjauskorkoa seuraavan kerran heinäkuun lopulla järjestettävässä kokouksessa. Analyytikot ovat povanneet korkotason laskevan maltillisesti, mutta pääjohtajan vaihdoksella Erdogan pyrkinee laskemaan ohjauskorkoa roimasti alemmas.

