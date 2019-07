Turku näyttää mallia ja muu Suomi seuraa – 10 vuorokauden sääennusteissa näkyy nyt lämpenemisen trendi

Pian on hellettä. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomen yllä vellonut kylmä ilmamassa on nyt poistumassa. Tilalle virtaa kesäisen lämmintä ilmaa Ruotsin ja Norjan suunnalta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Nina Karusto kertoo, että nyt Suomen 10 vuorokauden ennusteessa näkyy selkeä lämpenemisen trendi.

Vielä tänään maan itäosissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa. Myös paikallisia ukkosia voi esiintyä.

– Maan länsi- ja lounais-osissa lämpötila hipoo 25 astetta. Lämpimintä on Turun seudulla, Karusto sanoo.

Lapissakin on ennusteiden mukaan lähemmäs 20 astetta, vaikka taivas on pilvinen.

Perjantaina maan itäosissa sää on edelleen epävakainen, kun hidasliikkeinen matalapaine kulkee alueen yli. Sadekuurot voivat yltää idästä maan keskiosiin asti. Sekä itään että länteen on ennustettu 20 astetta.

Viikonloppuna ja alkuviikosta mitataan hellelukemia

Lauantai valkenee lähes koko maassa poutaisena. Epävakaisuus idässä helpottaa, ja sää alkaa lämmetä. Lapissakin lämpötila kohoaa pilvisyydestä huolimatta 20 asteeseen.

– Maan etelä- ja keski-osa lämpenee selvemmin, lämpötila nousee 25 asteeseen ja paikoitellen ylikin, Karusto ennustaa.

Lämpimimmältä päivältä ennusteiden valossa näyttää kuitenkin sunnuntai. Sää lämpenee lämpenemistään, ja etenkin maan länsiosissa voidaan mitata hellelukemia.

Ennusteiden mukaan lämmin sää mitä todennäköisemmin jatkuu ensi viikolla. Karuston mukaan ennusteissa näkyy, että Iso-Britannian, Espanjan ja Ranskan suunnalta virtaa yhä lämpimämpää ilmaa kohti pohjoista ja Suomea.

Lämpötila voi nousta jopa 25 ja 30 asteen välille. Paikallisia sadekuuroja voi tulla, mutta ne viilentävät ilmaa Karuston arvion vain hetkellisesti.

STT

