Tutkimus: Vauvan unipulmilla on yhteys keskittymisvaikeuksiin

Tuoreesta tutkimuksesta selviää, että vauvan lyhytunisuus näyttää olevan yhteydessä sekä keskittymisvaikeuksien että ylipainon riskiin varhaislapsuudessa.

– Varhaislapsuuden lyhytunisuus voi tutkimuksemme mukaan ennakoida myöhemmin ilmeneviä tarkkaavuuden ongelmia, mutta tämä ei osoita vielä syy-seuraussuhdetta. Sen sijaan lapset, joilla on piirteitä ja taipumusta aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriöihin, voivat olla taipuvaisia myös uni-valverytmin säätelyn häiriöihin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Husin lastenpsykiatri Juulia Paavonen toteaa tiedotteessa.

Suomalaisen Lapsen uni ja terveys -tutkimuksen uusimmat tulokset ovat ilmestyneet kansainvälisissä tiedejulkaisuissa.

Tutkimuksessa vanhemmat vastasivat unikyselylomakkeisiin lapsen ollessa kolmen, kahdeksan, 24 kuukauden sekä viiden vuoden ikäinen.

Uni on tärkeää lapsen aivojen kypsymisessä, käyttäytymisen ja tunteiden säätelyssä sekä tiedollisten toimintojen kehityksessä, mutta näin varhaisen unen merkitystä ei ole aiemmin tutkittu.

– Olemme tottuneet ajattelemaan, että ihan pienten lasten nukkumisvaikeudet ovat osa normaalia kehitystä ja väistyvät kasvun myötä. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että jo kolmen kuukauden iässä riittävä unensaanti on tärkeää kehityksen kannalta, Paavonen sanoo.

Suomalaislapset nukkuvat suositusta vähemmän

Toisessa tutkimuksessa havaittiin, että jo alle vuoden ikäisten uniongelmat lisäävät riskiä suhteellisen painon kasvuun. Lyhyt kokonaisunen määrä kolmen kuukauden iässä ja lyhyt yöuni kahdeksan kuukauden iässä ovat yhteydessä ylipainon karttumiseen kahden vuoden iässä.

Tutkijoiden mukaan tätä yhteyttä pitää selvittää vielä lisää.

– Nämä kaksi tutkimusta viittaavat kuitenkin jo siihen, että meidän pitäisi nykyistä ponnekkaammin arvioida jo kolmen kuukauden ikäisen lapsen unta. Voimme auttaa lapsia monella tavalla, kuten esimerkiksi unenhuollollisilla korjausliikkeillä tai käyttäytymisterapialla.

Tutkijat kehittävät parhaillaan unen määrälle neuvolan paino- ja pituuskäyrien kaltaista viitearvoa, josta näkyisi unen normaalijakauma Suomessa.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittaa 0-3 kuukauden ikäisille lapsille 14-17 tuntia unta vuorokaudessa. Suomalaiset lapset nukkuvat Paavosen mukaan usein tätä vähemmän.

Husin Lastentautien tutkimuskeskuksen, Helsingin yliopiston sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toteuttamassa unitutkimuksissa on käytetty aineistona Pirkanmaan alueella asuvia perheitä, joista 713 pysyi mukana siihen saakka, kun lapsi täytti viisi vuotta. Tutkimuksessa olivat mukana myös Tampereen yliopisto, Itä-Suomen yliopisto ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri.

STT

