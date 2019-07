Työllisyystavoite uhkaa karata

Uudet tilastot eivät lupaa hyvää Antti Rinteen (sd.) hallituksen työllisyystavoitteille. Tilastojen mukaan kausivaihteluista puhdistettu työllisyysaste ei ole käytännössä noussut lainkaan yli puoleen vuoteen.

Siinä missä Juha Sipilän (kesk.) hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamista avitti nousukausi, ei samanlaista talouden myötätuulta ole enää luvassa.

Työministeri Timo Harakka (sd.) myönsi, että jotakuinkin kaikki helposti työllistyvät ovat jo löytäneet töitä nousukauden aikana. Jäljelle on jäänyt entistä vaikeammin työllistettävien joukko.

Rinteen hallituksen ohjelma nojaa vahvasti työllisyysasteen nostamisen varaan. Kunnianhimoinen tavoite on korottaa työllisyysaste nykyisestä 72,5 prosentista 75 prosenttiin. Jos tavoitteeseen ei päästä, hallituksen lupaamien menolisäysten toteuttaminen vaikeutuu.

Työllisyystoimia aletaan valmistella kolmikantaisissa työryhmissä, joissa mukana ovat hallituksen lisäksi työntekijä- ja työnantajajärjestöt. Hallituksen tarkoitus on luopua aktiivimallista ja hakea tilalle kannustavia keinoja. Ainakin palkkatuen ja yksilöllisen valmennuksen lisäämisestä on puhuttu.

Palkkatuen lisääminen voi johtaa siihen, että tulevaisuudessa yhä useampi ihminen elää sosiaalituen ja palkan yhdistelmällä.

Salossa kesäkuun työllisyystilastot näyttävät edelleen hyviltä. Kesäkuun työttömyysaste oli 10,8 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin oli 12,2. Vuoden aikana työttömien määrä on vähentynyt 382 henkilöllä.

Myönteinen suunta jatkui lähes koko talousalueella. Paras tilanne on edelleen Paimiossa, jossa työttömyysaste on 4,6.

Lisää valoa Salon työttömyyslukuihin on luvassa, kun uusi akkutehdas aloittaa toimintansa.

Talouskasvun hidastuminen luo varjoja pitkään jatkuneelle hyvälle työllisyyskehitykselle. Lisäksi maailmantalouden uhkakuvat kuten kauppasota ja brexit heijastuvat nopeasti Suomeen ja Saloon.

Toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi tarvitaan vielä kipeästi lisää.