Ukrainalaista vaalidemokratiaa

VESA JAAKOLA. Ukrainassa vaalidemokratia tuottaa erikoisia tuloksia. Kaksissa viimeksi käydyissä valtiollisissa vaaleissa valta on siirtynyt mediakoomikolle ja hänen nimissään perustetulle Kansan palvelija -puolueelle.

Katsovatkohan ukrainalaiset television viihdeohjelmia toisin kuin muut? Keväällä presidenttiä ohjelmassaan näytellyt mediakoomikko Volodymyr Zelenskyi asettui ehdokkaaksi presidentinvaaliin ja valittiin tasavallan presidentiksi. Fiktiosta tuli faktaa.

Nyt heinäkuussa hänen puolueensa voitti ylivoimaisesti parlamenttivaalit, ja siitä tulee hallituspuolue.

Samanlaisia menestyjiä on harvassa.

Siirrytäänkö Ukrainassakin demokratian kevytversioon, sirkusdemokratiaan?

Jotakin aivan poikkeuksellista Ukrainan poliittisessa järjestelmässä täytyy olla, että Zelenskyi-ilmiö mahdollistuu. Mitähän se voisi olla?

Monipuolueisen kansanvallan valtiona Ukraina on melko nuori, vasta 30-vuotias. Puolueolot eivät ole vakiintuneet vaan yhä käymistilassa.

Tyypillistä maan puolueille on henkilökeskeisyys. Politiikan johtopaikoille pyrkivät perustavat omissa nimissään toimivia ryhmiä vaaleissa äänestettäviksi.

Tällaisia puolueen vastineita oli äänestäjille tarjolla myös äskeisissä parlamenttivaaleissa. Niitä tarjosivat voittoisan Zelenskyin lisäksi esimerkiksi edellinen presidentti Petro Porosenko, entinen pääministeri Yulia Tymoshenko ja rockmuusikko Svjatoslav Vakartshuk. He saivat omia kansanedustajia parlamenttiin, kukin tosin vain alle 10 prosentin kannatuksella.

Henkilökeskeisessä puoluejärjestelmässä poliittisille aatteille ei jää mainittavasti sijaa. Puolueohjelmia kirjoitetaan ja puhutaan enimmäkseen vaalisyöteiksi, monenlaisin lupauksin parantaa elinoloja.

Henkilöihin nojaavassa järjestelmässä poliitikkojen henkilösuhteet ratkaisevat keiden kanssa ja millaista politiikkaa tehdään.

Nyt historiallisen suuren vaalivoiton jälkeen Zelenskyi kansanedustajineen voi hallita Ukrainaa jopa yksin tai valita mieleisensä hallituskumppanin. Sellaiseksi on tarjolla rockmuusikko Vakartshukin upouusi Golos-puolue.

Tällöin Ukrainan valtiollisia asioita hoitaisi koomikko ja rocklaulaja – ennen näkemätön pari hallitsemisen historiassa.

Ukrainan sisäpolitiikkaan vaikuttavat myös ulkosuhteet. Ukraina on saranavaltio idän ja lännen välillä. Rajamaalla on tavallaan kahdet kasvot. Toiset katsovat länteen, toiset itään, myös poliittisina toimijoina.

Tästä puhuttelevana esimerkkinä ovat vuoden 2014 tapahtumat. Venäjämielisen presidentin Viktor Janukovytsin kieltäydyttyä allekirjoittamasta Euroopan unionin kanssa neuvoteltua kauppa- ja yhteistyösopimusta sitä kannattaneet länsimieliset aktivistit järjestivät isoja mielenosoituksia valtiojohdon vaihtamiseksi. Siinä he onnistuivatkin.

Pian seurasi venäjämielisten vastamielenosoituksia Krimillä ja maan itäalueilla. Venäjä tuki ja tukee yhä tätä liikehdintää välillisesti ja välittömästikin. Se valtasi Krimin ja omi sen laittomasti itselleen. Itäisessä Ukrainassa Venäjä tukee aseellista selkkausta.

Ukrainan uuden valtiojohdon kyvyt ja taidot punnitaan Venäjän suhteiden umpisolmujen aukomisessa.

Kirjoittaja on emeritusdiplomaatti.