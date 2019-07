Ukrainan kyselyiden ykköspuolue voi kääntyä mihin ilmansuuntaan hyvänsä

Presidenttiä näytelleestä koomikosta tuli presidentti, ja nyt 25-vuotias häävalokuvaaja saattaa nousta parlamenttiin. Ukrainan parlamenttiin Verh’ovna Radaan, eli maan ”korkeimpaan neuvostoon”, äänestetään sunnuntaina edustajat ennenaikaisessa vaalissa, jonka kyselyitä johtaa poliittisesti kokemattoman presidentin Volodymyr Zelenskyin poliittisesti kokemattomien ehdokkaiden Kansan palvelija -puolue.

Vaalit järjestetään nyt eikä alkuperäisen aikataulun mukaan lokakuussa, koska tuore presidentti ilmoitti hajottavansa maan parlamentin vannottuaan virkavalansa toukokuussa. Kansan palvelija pitää kyselyissä ykköspaikkaa reilulla etumatkalla Venäjä-mieliseen kakkoseen.

Ulkopoliittisen instituutin EU:n itäinen naapurusto ja Venäjä -tutkimusohjelman vanhempi tutkija Ryhor Nizhnikau pitää tilannetta monella tavalla ennennäkemättömänä.

– Nyt ehkä ensimmäistä kertaa itsenäisen Ukrainan aikana on mahdollista, että yhdellä, vaikkakin erittäin moninaisella, poliittisella liikkeellä on tilaisuus olla vallassa sekä parlamentissa että presidenttinä, hän sanoo STT:lle.

Ideat hakusessa

Zelenskyi näyttäytyi ukrainalaisille raikkaana tuulahduksena uudenlaista ajattelua. Korruptioon ja rikkaaseen eliittiin kyllästyneet kansalaiset osoittivat kantansa presidentinvaaleissa, ja presidentiksi vahingossa noussutta opettajaa Kansan palvelija -televisiosarjassa esittänyt Zelenskyi päihitti istuvan presidentin Petro Poroshenkon murskaluvuin.

Nizhnikau kuvailee Zelenskyin voittaneen kampanjalla, jonka pääasiallinen viesti oli vastustaa nykyistä järjestelmää ja sen johtohahmoja. Epäselväksi kuitenkin jäi, mitä Zelenskyi oikeastaan aikoo tehdä.

– Hänen puheidensa ja tekojensa välillä on edelleen iso kuilu. Hän on ollut presidenttinä lähes kaksi kuukautta, emmekä edelleenkään tiedä, mitä hänen henkilökohtaiset ideansa ovat.

Nizhnikaun mukaan Zelenskyi oli yhtä aikaa kallellaan sekä Eurooppaan että Venäjälle ja kannatti niin liberaaleja talousuudistuksia kuin populistisia sosiaaliturvauudistuksiakin. Tutkija sanookin Zelenskyin olevan Latinalaisen Amerikan tyyliin populisti, joka lähinnä imitoi televisiossa esittämäänsä fiktionaalista hahmoa.

Poroshenko on Zelenskyille kuin Clinton Trumpille

Jos Zelenskyi on tavoitteissaan epäselvä, sitä on Nizhnikaun mielestä myös Kansan palvelija -puolue. Ehdokkaat ovat kirjava joukko, ja heitä yhdistää eniten poliittisen kokemuksen puute.

– Voi vain miettiä, miten nämä ihmiset päätyivät ehdolle parlamenttiin, Nizhnikau sanoo.

Nyt kuitenkin näyttää siltä, että Kansan palvelija saa enemmistön joko suoraan tai sitten jonkin pikkupuolueen tuella. Tukipuoluekin löytynee helposti, jos houkuttimena on pari ministerinsalkkua.

Vaaleissa ovat mukana myös entisen presidentin Poroshenkon sekä entisen pääministerin Julia Timoshenkon puolueet, mutta ne eivät kyselyiden perusteella ole saamassa erityisen merkittävää äänisaalista. Nizhnikau arvioi, että urapoliitikkona Poroshenko on päässyt yli presidentinvaalien nöyryytyksestä ja todennäköisesti toivoisi paikkaa hallituksessa.

Ministeriksi Poroshenko tuskin kuitenkaan nousee.

– Zelenskyi on parjannut Poroshenkoa korruptoituneena ja sanonut, että tämä pitäisi poistaa politiikasta. Ei Zelenskyi voi ottaa häntä hallitukseen. Se on sama kuin (Yhdysvaltain presidentti Donald) Trump olisi tarjonnut (vastaehdokkaalleen Hillary) Clintonille ministerin paikkaa, ei niin olisi voinut tapahtua, Nizhnikau vertaa.

Epävakaus kelpaa itänaapurille

Itänaapurissa Venäjällä vaaleja seurataan varmasti tarkkaan. Nizhnikau huomauttaa, että yksi poliittinen huolenaihe vaaleissa on myös tilanne Itä-Ukrainassa Donbassin konfliktialueella, jossa äänestäjien ensisijainen toive on aselepo ja rauha.

Koko Ukrainassa vaaleja määrittävät kansalaisten kyllästyneisyys korruptioon ja oligarkkeihin. Tutkija ei kuitenkaan usko, että Kansan palvelija voi tuoda todellista muutosta. Kun ehdokkaat tulevat tuntemattomista taustoista eikä heidän kytköksiään tiedetä, ryhmää on vaikea kontrolloida.

Nizhnikau ei yllättyisi, jos puolue alkaisi jakautua ja edustajia lähteä.

– Ehdokkaiden ensisijainen uskollisuus voi kohdistua aivan muihin ryhmiin, ja mukana on opportunismia ja Zelenskyin suosiolla ratsastamista. Ryhmä on hatara ja rakenteiltaan epävakaa.

Siksi Nizhnikau uskoo Zelenskyin suosion sukeltavan vuoden tai parin sisään, kun äänestäjät alkavat tuntea tulleensa petetyiksi.

– Näin Ukrainaan tulee epävakautta, ja se on Venäjän mieleen.

Tutkija toivookin, että länsimaat huolehtivat Ukraina-suhteissaan riittävästä paineesta uudistusten toteuttamiseksi.

STT

Kuvat: