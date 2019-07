Ukrainan vaalitarkkailijoita johtava Kanerva: Äänestys sujunut rauhallisesti, vain muutama häiriköintitapaus

Ukrainalaiset äänestävät tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjin vaalitarkkailijoiden johtaja Ilkka Kanerva (kok.) kertoo, että äänestys on sujunut päällisin puolin rauhallisesti. Hänen tietoonsa on tullut muutama häiriköintitapaus.

– Nämä vaikuttivat pikemminkin huliganismilta kuin järjestelmälliseltä vaalien häiritsemiseltä, Kanerva sanoo.

Vaalien erityispiirteenä on, ettei Krimillä eikä paikoin Itä-Ukrainassa äänestetä. Parlamentin normaalisti 450-paikkainen neuvosto on typistynyt vaaleissa 424:ään.

Kanervan mukaan vaaleissa huomionarvoisia ovat Ukrainan ulkopoliittiset suhteet, talouden tilanne ja korruption kitkeminen.

Ukrainan tuoreen presidentin Volodymyr Zelenskyin Kansan palvelija -puolue on ollut Ukrainan suosituin poliittinen liike, ja eräässä kyselyssä lähes puolet jo äänestyspäätöksensä tehneistä ilmoitti tukevansa Zelenskyin puoluetta.

Kaikin keinoin korruptiota vastaan

Kanerva tapasi Zelenskyin Kiovassa iltapäivällä presidentin antaessa äänensä.

– Hän oli tasapainoisen ja energisen oloinen. Ensitapaaminen Zelenskyin kanssa jätti vaikutelman, että hän todella pyrkii toteuttamaan antamansa lupaukset, kertoo Kanerva.

Zelenskyi on ilmoittanut, ettei halua nykyisiä tai entisiä päättäjiä puolueensa riveihin lainkaan. Ukrainalaisen Democratic Initiatives Foundation -ajatushautomon johtaja Iryna Bekeshkina pelkää, ettei ehdokkailla ole vaadittavaa pätevyyttä työskentelemään politiikassa.

Kanerva sanoo ymmärtävänsä epäilyksen poliittisten untuvikkojen korruption sietokyvystä.

– Mutta totta kai on hyvä, että koetetaan kaikin mahdollisin keinoin saada lyötyä korruptio päihin. Tänään Zelenskyi heti viittasi siihen, Kanerva sanoo.

STT

