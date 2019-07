Ulkoluodolla kyynelehditään onnesta ja murheesta

Tommi Aitio

Ahvenanmaalaisen kalastajanvaimonStormskäret-romaanisarjaa kehtaa nimittää kansalliseepokseksi yhtä lailla kuinpönöttävämmän laidan tuotantoa.

Siinä missä Linna kirjoitti sisäsuomalaisen kansan historiaa ja kartoitti sen mielenmaisemaa, Blomqvist antoi äänen saaristolaiselle ihmiselle ja hänen sielulleen. Blomqvistin maailmassa ei pysähdytä aloilleen, vaan liikutaan vesiä ja jäitä pitkin luodolta toiselle ja maailma rajautuu mantereen rannikkokaupunkien sekä kotoisen ulkoluodon välille.

Tämä dynamiikka asettaa teatterintekijöille omat vaikeutensa, kun näyttämölle pitäisi rakentaa paitsi vaihtuvia sisä- ja ulkotiloja myös kirkonkylää, aavaa merta ja kaukaisinta yksinäistä kallioluotoa.

Vuohensaaren kesäteatterin Blomqvist-sovitus ratkaisee ongelmat kekseliäästi. Myrskyluodon Maijan ohjaaja Peter Nyberg hyödyntää taiten kesäteatterin näyttämön sijaintia veden äärellä ja kivennyppylän kupeessa. Luonnonmuodoilla sekä pienillä näyttämöllisillä ratkaisuilla syntyy riittävä illuusio luonnon armoilla elävästä saaristosta.

Syrjäiselle Myrskyluodolle Jannen ( Roope Pelo ) vastavihittynä vaimona muuttavan Maijan ( Merita Seppälä ) tarinaan vuohensaarelainen tulkinta ei kenties tuo mitään uutta, mutta draaman vetovoima onkin sen tuttuudessa. Maijan elämäntarina traagisine menetyksineen ja valtaisine onnen hetkineen on universaali ja helposti samastuttavissa. Hänen hahmonsa on kovin sympaattinen, kuin vanha tuttu tai kaukainen sukulainen joka on aina ilo tavata.

Ohjaaja Nybergin tulkinta on uskollinen alkuperäistekstin hengelle. Hyvä niin, sillä Anni Blomqvist kirjoitti siitä minkä tiesi ja tunsi. Hän ei ollut äärimmilleen hiotun tekniikan vaivaannuttama ammattikirjoittaja, vaan vaistonvarainen luomukirjailija joka tukeutui omiin kokemuksiinsa ja jokapäiväiseen maailmaansa. Nyberg kunnioittaa lähdetekstinsä alkuvoimaisuutta, ja lisää illuusioon kierroksia muun muassa kuoleman ja paholaisen räväkällä visualisoinnilla.

Myrskyluodon Maija on, niin Blomqvistilla kuin Vuohensaaressakin, ennen kaikkea rakkaustarina. Eletään järjestettyjen avioliittojen aikaa, mutta Jannen ja Maijan kohdalla myös romanttinen rakkaus herää roihuun.

Niin ikään näytelmä ylistää saaristolaisen rakkautta elinympäristöään ja luontoa kohtaan. Peter Nybergin ohjauksessa asia käy ilmeiseksi parista Jannen kommentista, joissa hän muistuttaa saaristolaisen aina suojelevan sitä mikä on hänen lähellään.

Koska Vuohensaaren Myrskyluodon Maija on lajityypiltään musikaali, draamaa edistetään laululla. Vanhaa Maijaa esittävä Ami Aspelund sekä Roope Pelo Jannen roolissa laulavat tietysti upeasti eikä heidän suorittamisensa varmasti hämmästytä ketään, mutta palkintopöydän putsaa ehkä hiukan yllättävämmin Merita Seppälä nuorena Maijana. Hänen laulusoundissaan on samaa draaman väreilyä kuin kypsän kauden Anna Erikssonilla , ja tuo soundi sopii saumattomasti Maijan tarinaan, jossa kyynelehditään välillä onnesta ja välillä murheesta.

Ulkoluoto nousee koko elämän metaforaksi, sillä siellä kalastajanvaimo perheineen kokee elämänsä huiput ja ahdingot. Siellä Maija saa suuremman onnen kuin olisi koskaan uskaltanut edes toivoa ja siellä hän menettää pienen lapsensa ja kotitupansa tyystin kohtuuttomissa tragedioissa.

Kaikki tämä hahmottuu koskettavasti, elähdyttävästi ja kohottavastikin Vuohensaaren kesäteatterin Myrskyluodon Maijassa.

