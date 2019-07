Ulkoministeri Haavisto: Hormuzinsalmessa käytetään merirosvousta vallankäytön välineenä

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) mukaan Hormuzinsalmessa käytetään nyt merirosvoutta yhtenä vallankäytön välineenä ja tämä on hänen mukaansa kansainvälisesti mitä tuomittavinta.

Haaviston mukaan Suomen kaltaisten maiden, jotka elävät avoimesta maailmankaupasta, intresseissä on merenkulun puolustaminen kaikkialla sekä alusten kimppuun käymisen tuomitseminen.

Iranin vallankumouskaarti otti perjantaina kiinni Britannian lipun alla purjehtivan Stena Impero -tankkerin Hormuzinsalmessa.

Haavisto kertoo, että tarkoitus on selvästi herättää huomiota, haitata merenkulkua Iranin lähivesillä ja tehdä merenkulku turvattomaksi.

STT

Kuvat: