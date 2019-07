Unicef: Itä-Ukrainan väkivaltaisuudet uhkaavat miljoonien vesihuoltoa

Itä-Ukrainan väkivaltaisuuksissa on tuhoutunut alueen vesi- ja sanitaatioinfrastruktuuria, minkä vuoksi yli kolmen miljoonan ihmisen vesihuolto on ollut tämän vuoden aikana kokonaan poikki tai häiriintynyt, kertoo Unicef.

Viime viikolla Donetskin alueella Horlivkassa ja Vasylivkassa vesilaitosten työntekijät ovat vaarantaneet henkensä viisi kertaa korjatessaan rikkoutuneita vesiputkia ja suojautuessaan pommituksilta. Tänä vuonna jo 9 vesilaitosten työntekijää on Unicefin mukaan kuollut ja 26 loukkaantunut kymmenissä iskuissa vesi-infrastruktuuria vastaan.

– Vedestä on tullut sodankäynnin väline. Pitkittyneissä konflikteissa alle viisivuotiailla lapsilla todennäköisyys kuolla likaisen veden ja huonon hygienian aiheuttamiin ripulitauteihin nousee 20-kertaiseksi normaalista”, sanoo Suomen Unicefin vesi-ja sanitaatiotyön asiantuntija Päivi Kovalainen järjestön tiedotteessa.

Unicef vaatii konfliktin osapuolia kunnioittamaan kaikkien oikeutta puhtaaseen veteen ja sanitaatioon.

STT

