UniTrend-ketjun ensimmäinen sänkykauppa tuli Saloon

Salon FilmTownin entiset tilat Vilhonkadulla ovat kokeneet valtavan muodonmuutoksen. Reilun 200 neliön tiloissa ei enää ole vuokraelokuvia vaan sänkyjä. Salolainen Anne-Maj Sibelius avasi UniTrend-sänkyliikkeen maanantaina.

Idea omasta sänkyliikkeestä syntyi sattumalta.

– Olen ollut pitkään töissä huonekaluliikkeessä ja pidän huonekalujen myymisestä. Tarvittiin vain oikeat ihmiset ja aika, minkä jälkeen alkoi tapahtua, Sibelius kertoo.

Sibelius toimii franchising-yrittäjänä ja Salon UniTrend on ketjun ensimmäinen kauppa Suomessa.

– Salon kauppa on pilotti. Myymälöitä on tarkoitus avata muualle Suomeen ja Pohjoismaihin, mikäli kokemukset ovat hyviä.

UniTrendissä myydään lähinnä Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa valmistettuja laadukkaita sänkyjä.

– Tavallisia sänkyjä, runkopatjasänkyjä, moottoroituja sänkyjä, jenkkisänkyjä ja laatikkosänkyjä, Sibelius luettelee.

Hän uskoo, että sänkykaupassa kivijalkaliike peittoaa edelleen netin.

– Sänky on tuote, jota ei kannata ostaa netistä, mikäli ei halua pettyä. Sopivan sängyn ja patjan kokeilemiseen kannattaa varata kunnolla aikaa. Patjalla olisi hyvä makoilla vähintään 10–15 minuuttia, jotta tietää onko se itselle sopiva.

Sibelius painottaa myös henkilökohtaisen palvelun tärkeyttä.

– Sängyn ostamiseen liittyy usein paljon kysymyksiä, joihin ei saa vastausta netistä, hän huomauttaa.

Kauppias uskoo, että salolaiset ovat valmiita hankkimaan laadukkaita sänkyjä.

– Koskaan ei voi nukkua liian hyvin eli sänkyyn kannattaa oikeasti panostaa. Laadukkailla sängyillä on myös pitkät takuuajat, kymmenestä jopa kahteenkymmeneen vuoteen.

Sibelius on erittäin tyytyväinen liikkeen sijaintiin.

– Kauppa on keskeisellä paikalla ja se on todella valoisa isoine ikkunoineen. Liike mainostaa näkyvällä paikalla itse itseään, Sibelius uskoo. Samoissa tiloissa on aikaisemmin toiminut myös autoliike Salon Autovalinta, jonka Sibelius muistaa hyvin omasta lapsuudestaan.

UniTrendin tilat ovat kompaktit, mutta liikkeestä löytyy yli 20 sänkyä.

– Meillä ei ole varastotilaa vaan sängyt ovat tilaustuotteita. Sänkyjä saa myös mittatilauksena esimerkiksi pitkille ihmisille tai kompaktiin tilaan. Patjoja ja runkoja voi lisäksi yhdistellä oman maun mukaan.

Sibeliuksella on sänkykaupan yhteydessä myös pieni lahjatavara- ja sisustusliike. Jusebel-sisustusliikkeen hän perusti jo helmikuussa.

– Valmistuin sisustusartesaaniksi Salon ammattiopistosta viime jouluna. Halusin työllistää itseni ja yrittäjäksi lähteminen tuntui luontevalta, Sibelius kertoo.