Someron urheilukentälle iso remontti

Someron urheilukentälle suunnitellaan isoa remonttia. Mikäli suunnitelmat toteutuvat, näyttää keskeisellä paikalla Someron keskustaa sijaitseva kenttä kahden vuoden kuluttua aivan toiselta kuin tällä hetkellä.

Nykyisen urheilukentän tilalle on tarkoitus rakentaa kansainvälisen mitoituksen mukainen jalkapallokenttä ja sitä kiertävä uusi 400 metrin juoksurata. Myös heitto- ja hyppylajien suorituspaikat uusitaan.

Someron urheilukenttä on rakennettu vuonna 1955. Edellisen kerran kenttää uusittiin vuonna 1980, joten parannustarpeita riittää.

Urheilukentän remontti ei koske vain lajien suorituspaikkoja, vaan ulottuu myös katsomoon.

Kentän nykyinen tuhannen katsojan katsomorakennus on nähnyt parhaat päivänsä. Sen tilalle rakennetaan kokonaan uusi katsomo. Myös huoltorakennus on uusittava, jos Somerolla halutaan järjestää isoja urheilutapahtumia.

Urheilukentän peruskorjauksen kustannusarvio on runsaat 900 000 euroa.

Huolto- ja katsomorakennusten hinnaksi on arvioitu 1,8 miljoonaa euroa, joten koko remontin kustannusarvio nousee 2,7 miljoonaan euroon. Someron kaupunki on saamassa kuluihin valtion tukea.

Urheilukentän remontti on määrä käynnistää jo ensi vuoden aikana. Valmista olisi tällöin vuonna 2021.

Somerolaisseurat ovat menestyneet yleisurheilussa pitkään erinomaisesti. Erityisesti Someron Esalla on monia SM-tasolla menestyneitä urheilijoita, jotka ovat pärjänneet myös kansainvälisesti.

Yleisurheilijoiden hyvä menestys luo paineita pitää myös suoritus- ja kilpailupaikat hyvässä kunnossa. Urheilukentällä on myös iso rooli lasten liikuttajana, sillä Somerolla seurojen jokaviikkoiset yleisurheilukisat ovat edelleen voimissaan.

Someron urheilukentällä pidetään kesäisin joka viikko kahdet yleisurheilukisat lapsille. Someron Esalla on Tiistaikisat ja Someron Voimalla Keskiviikkokisat. Sarjaa täydentää vielä Somerniemen Veikot, joka järjestää omat viikkokisansa perjantaisin Somerniemen urheilukentällä.