USA sulki Turkin odotetusti pois F-35-hävittäjäohjelmasta

Turkki on suljettu virallisesti pois Yhdysvaltain ja Naton F-35-hävittäjäohjelmasta, Valkoinen talo vahvistaa. Turkki jää projektin ulkopuolelle, koska se osti Venäjältä S-400-ohjuspuolustusjärjestelmän.

Yhdysvallat oli varoittanut Turkkia moneen otteeseen siitä, että se ei voi jatkaa F-35-ohjelmassa, jos se hankkii venäläisen asejärjestelmän. Turkin oli tarkoitus ostaa Yhdysvalloilta jopa sata F-35-hävittäjää, joiden osia myös turkkilaisyhtiöt olisivat valmistaneet.

Yhdysvaltain puolustusministeriö sanoi kuitenkin, että Turkki on yhä tärkeä Nato-liittolainen.

Turkki sanoi tuoreeltaan, että Yhdysvaltain ratkaisu on epäreilu.

STT

Kuvat: