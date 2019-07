USA toivoo keskusteluyhteyden säilyvän Pohjois-Korean uhkailuista huolimatta – USA:n ja Etelä-Korean sotaharjoitus ensi kuussa

Yhdysvallat toivoo, että se voi jatkaa neuvotteluja Pohjois-Korean ydinaseriisunnasta, vaikka Pohjois-Korea on vihjannut keskusteluyhteyden mahdollisesta katkeamisesta.

Pohjois-Korea on todennut, että Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean tuleva sotaharjoitus voi vaikuttaa neuvottelujen jatkumiseen.

Yhdysvaltain ulkoministeriön edustaja totesi tiistaina, että maa suhtautuu edelleen optimistisesti lupauksiin, jotka Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-un on tehnyt presidentti Donald Trumpille.

Yhdysvaltojen ja Etelä-Korean on määrä pitää yhteinen sotaharjoitus ensi kuussa.

STT

Kuvat: