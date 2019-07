USA:n keskuspankki Fed julkistaa päätöksensä ohjauskorosta tänään – markkinat odottavat leikkausta

Yhdysvaltain keskuspankki Fed julkistaa tänään illalla uuden ohjauskorkonsa eli korkotason, jolla se lainaa rahaa muille pankeille. Ohjauskorko vaikuttaa välillisesti markkinakorkoihin ja koko talouteen.

Markkinoilla Fedin uskotaan leikkaavan korkotasoaan ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2008 finanssikriisin, jolloin korkotaso laskettiin nollan tuntumaan talouden elvyttämiseksi. Sitä seuranneena vuosikymmenenä ohjauskorkoa on hilattu ylöspäin.

Viime vuonna korkotasoa nostettiin neljästi. Kesäkuussa korkotaso pidettiin 2,25-2,5 prosentin vaihteluvälissä.

Yhdysvaltain taloudella menee vahvasti, sillä esimerkiksi työttömyys on 50 vuoden alimmalla tasolla ja maan talousluvut ovat muutenkin teollisuusmaiden parhainta luokkaa, kertoo New York Times.

Trump haluaa suuren leikkauksen

Fed on saanut osakseen epätavallisen määrän poliittista painostusta, sillä toisin kuin aiemmat Yhdysvaltain presidentit, Donald Trump on arvostellut kärkkäästi keskuspankin korkolinjauksia julkisuudessa.

– Haluan nähdä suuren leikkauksen, Trump kommentoi asiaa toimittajille tiistaina.

Perinteisesti keskuspankin riippumattomuutta poliittisesta ohjailusta on haluttu varjella ja presidentit ovat noudattaneet etikettiä, jonka mukaan poliitikot eivät lähde arvostelemaan Fedin päätöksiä.

Keskuspankki tiedottaa uudesta päätöksestään illalla kello 21 Suomen aikaa.

https://www.nytimes.com/reuters/2019/07/29/business/29reuters-usa-fed.html?searchResultPosition=1

STT