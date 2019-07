USA:n varapresidentti Pence vieraili siirtolaisten pidätyskeskuksessa – 400 miestä viruu likaisena ahtaassa ja hiostavassa häkissä

Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence vieraili perjantaina texasilaisessa siirtolaisten pidätyskeskuksessa samaan aikaan, kun kaupungeissa mielenosoittajat vaativat laitoksia suljettaviksi.

Pence vieraili kohteessa, jossa lähes 400:ää miestä pidettiin häkissä ulkoilmassa hiostavan kuumissa ja ahtaissa oloissa. Paikalla olleiden toimittajien mukaan miehillä ei ollut tilaa mennä makuulleen sementtilattialle samaan aikaan. Paikan lemua kuvailtiin hirvittäväksi.

Toimittajille siirtolaiset kertoivat olevansa nälkäisiä ja olleensa säilössä yli 40 päivää. Lisäksi he sanoivat, ettei heitä päästetty pesemään hampaitaan.

Laitoksen johtaja Michael Banks kiisti toimittajille, että ketään olisi säilytetty yli kuukautta ja vakuutti, että siirtolaiset saavat pestä hampaansa kerran päivässä. Säilöön otetut saavat hänen mukaansa kolme ateriaa päivässä sekä välipaloja.

Hän myönsi kuitenkin, että monet miehistä eivät olleet saaneet käydä suihkussa 10:een tai 20 päivään. Alueelle on hänen mukaansa tuotu torstaina uudet siirrettävät suihkut.

Varapresidentti kommentoi, ettei ollut yllättynyt näkemästään.

– Tiesin näkeväni järjestelmän, jossa on liikaa ihmisiä. Järjestelmämme ei kestä tätä, ja siksi kongressin on toimittava, Pence kommentoi.

Pence on syyttänyt siirtolaiskriisin kärjistämisestä kongressin edustajainhuoneen demokraatteja, jotka vastustivat presidentti Donald Trumpin lisärahoitusta rajavalvontaan.

Viime kuussa kongressin demokraatit taipuivat 4,6 miljardin dollarin hätäapuun rajalle.

”Nämä ovat keskitysleirejä”

Pence vieraili aikaisemmin myös lapsisiirtolaisten säilytyslaitoksessa, jossa noin 800 ihmistä oli majoitettuna telttoihin. Varapresidentti puhui vanhemmille ja lapsille. Paikalla olleet toimittajat näkivät tiloista löytyvän vaatteita, juomavettä, mehua ja vaippoja.

– Jokainen perhe, jonka kanssa puhuin, kertoi heitä kohdellun hyvin, Pence sanoi ja arvosteli demokraatteja ankarasta retoriikasta.

Trumpin hallintoa arvosteltiin siirtolaiskriisissä erityisesti nollatoleranssipolitiikasta, jonka vuoksi yli 2 300 lasta erotettiin vanhemmistaan maan etelärajalla ennen linjauksen perumista.

Texasilaisessa siirtolaiskeskuksessa vierailleen tutkijan mukaan joillakin säilössä olevista lapsista on samat vaatteet, jotka heillä oli yllään rajaa ylittäessään. Hän kuvaili lapsia todella likaisiksi.

– Heidän hajunsa vuoksi lähellä istuminen oli vaikeaa, tutkija Elora Mukherjee kuvaili kongressin edustajainhuoneen valvontakomitealle perjantaina.

Samana päivänä mielenosoittajat vaativat pidätyslaitosten sulkemista ympäri maan.

– Nämä ovat keskitysleirejä. Keskitysleirin määritelmä on, että vangitaan rasistisista tai etnisistä syistä ihmisiä, jotka eivät ole rikollisia. Niin tapahtuu juuri nyt, kommentoi noin 2 000 ihmisen mielenosoituksiin San Diegossa osallistunut Mimi Rosicky AFP:lle.

STT

Kuvat: