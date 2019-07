USA:n ydinaseiden sijoituspaikat Euroopassa vuotivat vahingossa julki

Yhdysvaltain ydinaseiden sijoituspaikat Euroopassa ovat vuotaneet vahingossa julki, kertovat useat tiedotusvälineet. Kuusi sijoituspaikkaa paljastui dokumentissa, joka oli laadittu sotilasliitto Naton parlamentaarisen yleiskokouksen puolustus- ja turvallisuuskomitealle, uutisoi esimerkiksi belgialainen De Morgen.

Raportin mukaan Yhdysvaltain ydinaseet on sijoitettu Euroopassa Belgian Kleine Brogeliin, Saksan Bücheliin, Italian Avianoon ja Ghedi-Torreen, Hollannin Volkeliin sekä Turkin Incirlikiin. Amerikkalaisia ydinaseita on raportin mukaan Euroopassa yhteensä noin 150.

Mediatietojen mukaan raportin kirjoitti kanadalainen senaattori Joseph Day. Ydinaseiden sijoituspaikat kävivät ilmi dokumentin huhtikuussa julkaistusta alkuperäisestä versiosta. Ydinaseiden sijaintitiedot on poistettu viime viikolla julkaistusta lopullisesta raportista.

https://www.demorgen.be/nieuws/eindelijk-zwart-op-wit-er-liggen-amerikaanse-kernwapens-in-belgie~b051dc18/

STT