Uudet tangokuninkaalliset on valittu: ”Laulavan hirsikauppiaan” ja seinäjokelaisen kuningatarehdokkaan tangotulkinnat purivat tuomaristoon vahvimmin

Uudet tangokuninkaalliset valittiin Seinäjoen leppeässä lauantai-illassa. Tangokuningattareksi valittiin Pirita Niemenmaa, 34, Seinäjoelta ja tangokuninkaaksi Johannes Vatjus, 39, Haapavedeltä.

Molemmat kisasivat tangofinaalissa ensi kertaa ja olivat silminnähden onnellisia voitostaan.

– Aivan huikeaa! he tuumivat ulkona skoolatessaan.

– Ei tätä meinaa vielä ymmärtää, Niemenmaa kuvaili.

Vatjuksen mielestä tangokuninkaan titteliä on syytä kantaa arvokkaasti.

– Suurella sydämellä ja tunteella lähden tekemään tätä työtä, hän sanoi STT:lle.

Vatjus tunsi onnistuneensa lauantaina ja kehui tangomarkkinoilla saatua henkistä valmennusta.

Järki ja tunteet vastakkain

Pettymään joutuivat naisfinalisteista 18-vuotias Silla Pöyry Lappeenrannasta ja Mervi Kovero Porvoosta. Mieslaulajista kruunua tavoittelivat myös Pasi Kivimäki Nokialta ja Juha Pirinen Nummelasta.

Tuomaristo oli yksimielinen kuninkaan valinnasta mutta kuningattaren kohdalla jouduttiin tiukkaan äänestykseen.

– Vastakkain olivat järki ja tunteet, sanoi tuomariston puheenjohtaja, tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki.

Kotiyleisö antoi Niemenmaalle raikuvat suosionosoitukset molemmista kilpailukappaleista. Hän lauloi Muistojen peilin ja kappaleen Sä oot mun tangoystäväin.

Tuomareista musiikkitoimittaja Tarja Närhi nosti jo torstain finaaliin karsinnan aikana naisista esiin muun muassa Niemenmaan.

– Minun mielestäni tärkein ominaisuus on tunnistettava ääni, Närhi sanoi.

Niemenmaan Sä oot mun tangoystäväin -esityksestä juontaja Ismo Jokinen pyysi tuomariston puheenjohtajalta Haapamäeltä kolmea kuvailevaa sanaa.

– Säteilevä, erottuva, osaava … tulkitseva, kaunis, herkkä. Näitähän löytyy, valitkaa siitä kolme.

Niemenmaa on kertonut olevansa melko räiskyvä persoona mutta samalla herkkä.

– Itken sekä ilosta että surusta.

Niemenmaa arvostaa tanssimusiikkia. Hän pitää itse vanhasta tanssimusiikista ja on maininnut yhdeksi suosikikseen Laila Kinnusen.

Monipuolinen kuningas

Myös Johannes Vatjus sai areenayleisöltä vahvat aplodit jo eläydyttyään ensimmäisessä laulussaan itämaiseen rakkauteen.

Vatjuksen toisena kilpailukappaleena oli Meidän tangomme. TuomariNärhi kehui havainneensa tangokisataipaleen varrella sekä Vatjuksen kauniin äänenvärin että monipuolisuuden.

– Olen kuullut, että olet kova kalamies. Minusta tuntuu, ettet tarvitse enää matoa koukkuun, sinä laulat ne kalat tainnoksiin.

Vatjus on sanonut pitävänsä tangokuninkuutta hienona arvonimenä.

Vatjus on itsekin todennut, että yleisö saisi hänestä hyvin monipuolisen laulajan. ”Laulavaksi hirsikauppiaaksi” itseään kuvaillut Vatjus arvioi äänensä taipuvan monipuoliseen musiikkiin oopperasta heviin.

Sillanpää kiitteli pestiä

Torstaina jatkoonmenijät valitsi Seinäjoen areenayleisö, mutta lauantaina valta valita voittajat oli siis tuomaristolla. Tuomariston puheenjohtajan lisäksi tuomaristossa istuivat Närhi, viihdetaiteilija Jari Sillanpää, kansanedustaja Ritva ”Kike” Elomaa (ps.) ja CatCat-duosta tuttu laulaja, laulupedagogi Katja Kätkä.

Tuomari Sillanpää kertoi, ettei hänellä ollut kovin suuria odotuksia lähtiessään tuomarointipestiin. Sillanpää sanoi nyt, että on ollut hauskaa ja hienoa seurata kilpailijoiden matkaa.

– Näen kaikissa kilpailijoissa itseni. Sen kautta olen yrittänyt antaa tukea. Tämä on ollut hieno pesti, sanoi vuoden 1995 tangokuningas Sillanpää.

Tangomarkkinoiden 35-vuotisjuhlavuosi

Seinäjoen tangomarkkinoita on järjestetty vuodesta 1985, joten tänä kesänä on vietetty 35-vuotisjuhlavuotta. Lauantai-illan finaalissa esiintyi muun muassa Arja Koriseva, tangokuningatar 30 vuoden takaa. Finaali televisioitiin AlfaTV:llä ja kuultiin Järviradiossa. Lähetyksen juonsivat Lola Odusoga ja Ismo Jokinen.

Seinäjoelle on tällä viikolla kokoontunut todella runsaslukuinen määrä tangokuninkaallisia vuosien varrelta; perjantaina suuressa juhlakonsertissa esiintyi yhteensä lähes 50 tangokuningatarta tai -kuningasta.

Tangokuningattaria ja -kuninkaita on kruunattu nyt yhteensä 64.

Finaalin loppulauluna ilmoille kajahti Onnemme kyyneleet, joka on tangomarkkinoiden 25-vuotisjuhlakappale. Mika Toivasen sävellyksen on sanoittanut Toivasen kanssa Ilkka ”Ile” Vainio.

STT

Kuvat: