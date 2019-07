Uusi siirtolaislaiva rantautui Italian Lampedusalle

Italian Lampedusan satamaan on jälleen rantautunut siirtolaisia kuljettava alus maan sisäministerin Matteo Salvinin vastalauseista huolimatta. Hyväntekeväisyysjärjestön varustaman laivan kapteeni perusteli satamaan hakeutumista laivan sietämättömän epähygieenisillä olosuhteilla.

Laivalla on 41 haaksirikkoutunutta siirtolaista. He eivät BBC:n mukaan ole päässeet laivasta pois. Laivaa oli tv-kuvan mukaan vastaanottamassa suuri määrä poliiseja.

Merestä poimitut siirtolaiset olivat viettäneet laivan kannella jo kaksi päivää, ja Mediterranea-järjestön mukaan Lampedusan satamaan hakeutuminen oli ainoa turvallinen vaihtoehto.

Viime viikolla Italian viranomaiset ottivat haltuunsa Lampedusan saarelle siirtolaisia kuljettaneen saksalaisen avustusjärjestön laivan ja pidättivät sen kapteenin. Italialainen tuomari kuitenkin vapautti kapteenin, koska kyseessä oli hätätilanne.

STT

