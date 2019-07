Uusiseelantilaiset alkoivat luopua aseistaan moskeijasurmien näyttämöllä Christchurchissa

Uuden-Seelannin asukkaat alkoivat lauantaina luopua aseistaan osana takaisinosto-ohjelmaa, jonka tarkoituksena on hävittää puoliautomaattiset ampuma-aseet koko maasta.

Aseistariisunta on seurausta maaliskuussa tapahtuneista Christchurchin moskeija-ampumisista, joissa sai surmansa 51 rukoilemassa ollutta muslimia. Iskujen jälkeen Uusi-Seelanti kiristi pikavauhtia aselakejaan. Oppositio tuki maan hallitusta asiassa.

Aseiden ostotilaisuuksia järjestetään yli 250 ympäri maata. Tilaisuuksista ensimmäinen järjestettiin lauantaina Christchurchissa ampumisen tapahtumapaikalla. Päivän aikana vajaat 70 aseenomistajaa luovutti noin sata asetta sekä niiden lisäosia.

Poliisin mukaan yli 900 aseenomistajaa on luopumassa yli 1 400 aseesta Canterburyn alueella, johon Christchurch kuuluu. Viranomaisten mukaan aseenomistajilta on saatu myönteistä palautetta.

– Olimme paikalla (sairaalassa) ampumisen päivänä ja katsoimme, kuinka noin 35 ruumisautoa lähti paikalta seuraavana päivänä, kommentoi rynnäkkökiväärin luovuttanut Kanadan armeijan entinen sotilas Ray Berard uutistoimisto AFP:lle. Berardin mielestä sotilastyyliset aseet eivät kuulu nyky-yhteiskuntaan.

Christchurchissa kahteen eri moskeijaan 15. maaliskuuta iskut tehnyttä australialaista epäiltyä ampujaa syytetään terrorismirikoksista, 51 murhasta ja 40:stä murhan yrityksestä. Hänen epäillään käyttäneen teoissaan yhteensä viittä eri asetta, joista kaksi oli puoliautomaattisia kiväärejä.

Syytetty on kiistänyt syyllisyytensä kaikkiin kohtiin.

STT

