Uutissuomalainen: Hallitus suitsii sähkön siirtohintoja jo syksyllä eduskuntaan tuotavilla esityksillä

Hallitus on tuomassa sähkön siirtohintoja hillitseviä lakimuutoksia eduskuntaan jo syksyllä. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) kertoo asiasta Uutissuomalaisen haastattelussa.

Kulmunin mukaan siirtohintojen vuosikorotusten 15 prosentin kattoa kiristetään alaspäin. Hallitusohjelman perusteella ja energiayhtiöiden toivomuksesta siirtohintojen alituottojen jaksotusta puolestaan pidennetään neljästä vuodesta kahdeksaan vuoteen. Lyhyt jaksotus on luonut yhtiöille paineita korottaa kuluttajahintoja.

– Näillä kahdella keinolla yritetään hidastaa siirtohintoihin kohdistuvia nousupaineita. Nämä pystytään tekemään nopeasti tuomalla lakiehdotukset syksyllä eduskuntaan, Kulmuni kertoo Uutissuomalaiselle.

Kulmunin mukaan myös muita tapoja hillitä siirtohintojen nousua mietitään ministeriössä. Elinkeinoministeri ei kuitenkaan halunnut arvostella energiayhtiöitä viime vuosina tehdyistä hinnankorotuksista. Yhtiöt ovat lisänneet toimitusvarmuutta pääasiassa viemällä sähkönsiirtoa ilmajohdoista maakaapeleihin.

– Ne noudattavat lakia, kun aikanaan tehtiin päätös säävarmoista verkoista. Me emme halua, että on isoja verkkokatkoksia, mutta emme halua sitä, että ihmisille tulee kohtuuttomia siirtohintojen korotuksia.

Siirtohinnat ovat Uutissuomalaisen mukaan nousseet vuodesta 2010 tietyillä alueilla jopa kymmeniä prosentteja.

STT

