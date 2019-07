Uutissuomalainen: Ministeri Pekonen ei usko perustulon toteutuvan ainakaan tällä hallituskaudella

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) ei usko, että hallituksen jättihanke sosiaaliturvauudistus on johtamassa vastikkeettomaan perustuloon. Asiasta kirjoittaa Uutissuomalainen.

Pekonen sanoo Uutissuomalaiselle, että vastikkeeton perustulo ei ole realistinen tässä tilanteessa eikä yhden hallituskauden aikana. Pekosen puolue vasemmistoliitto on kannattanut vastikkeetonta perustuloa yhtenä sosiaaliturvan pohjaratkaisuna.

Muun muassa Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL on toivonut kannanotossaan siirtymistä perustuloon. SYL on huolissaan opiskelijoiden jaksamisesta.

Sosiaaliturvauudistusta pohtivan komitean työ alkaa syksyllä, ja uudistus valmistellaan parlamentaarisena yhteistyönä. Poliittinen linjaus tarvitaan muun muassa siitä, onko sosiaaliturva vastikkeetonta vai vastikkeellista.

STT

Kuvat: