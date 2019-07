Uutissuomalainen: Opetusministeri Andersson puuttuu päiväkotien ryhmäkokoihin tarvittaessa lailla

Opetusministeri Li Andersson (vas.) aikoo puuttua päiväkotien suuriin ryhmäkokoihin tarvittaessa lakia tiukentamalla, kertoo Uutissuomalainen. Andersson aikoo tarttua ryhmäkokoihin syksyn istuntokauden aikana.

– Meidän pitää katsoa, onko sääntely kunnossa ja tarvitaanko siihen vielä muutoksia. Jos todetaan, että ongelma ei ole laissa vaan sen toimeenpanossa, meidän pitää katsoa, miten voimme tiukemmin ohjeistaa kuntia, Andersson sanoo Uutissuomalaisen haastattelussa.

Laki sallii lasten ja kasvattajan suhdeluvun tilapäiset ylitykset, mutta Anderssonin mukaan lakia on tulkittu eri tavalla kuin lainsäätäjä on tarkoittanut. Uutissuomalaisen mukaan joissakin kunnissa ryhmien annetaan suunnitellusti paisua osaksi päivää.

Ministerin mukaan tilapäiset ylitykset eivät voi olla jatkuvia.

Hallitus on myös tuomassa eduskuntaan syksyllä lain, joka pienentäisi yli kolmevuotiaiden ryhmäkokoja. Anderssonin mukaan ryhmäkokojen kutistaminen parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja vähentää varhaiskasvattajien työkuormaa.

STT

Kuvat: