Uutta valtaa Ukrainassa

Ukrainan parlamenttivaalit vahvistavat presidentti Volodymyr Zelenskyin valtaa. Näyttelijätaustaisen presidentin tv-sarjan mukaan nimetty Kansan palvelija -puolue oli vaalien ylivoimainen voittaja.

Värisuora Ukrainan johdossa antaa aiemmin presidentin roolia näytelleelle Zelenskyille hyvän mahdollisuuden käyttää nyt aitoa valtaa.

Vaalitulokset kertovat Ukrainan muutostarpeesta. Kevään presidentinvaaleissa Zelenskyi nousi murskavoittoon, ja sama linja jatkui parlamenttivaaleissa.

Menestyksen taustalla on henkilökohtaisen suosion lisäksi myös ukrainalaisten kyllästyminen vanhaan poliittiseen menoon. Ukraina on pahasti korruptoitunut maa, jonka talous on surkeassa kunnossa.

Tilannetta eivät yhtään helpota vakavat ongelmat suuren naapurin kanssa. Venäjän tukema sota Itä-Ukrainassa ja Krimin valtaus näkyvät myös politiikassa.

Parlamenttivaalien jälkeen Ukrainan poliittinen asetelma kirjoitetaan uusiksi. Vallankahvassa ovat uusi presidentti ja hänen puolueensa, vanhoja politiikan toimijoita ei keskiössä näy.

Hallituksen muodostaminen on Kansan palvelija -puolueen käsissä. Vaalitulos antaa tukevan pohjan neuvotteluille. Voi hyvin olla, että perinteisen politiikan ulkopuolelta tuleva Kansan palvelija löytää kumppaniksi rokkitähti Svjatoslav Vakartshukin Golos-puolueen. Näin vallan ytimessä olisivat näyttelijä ja rokkitähti.

Nousu perinteisen politiikan ulkopuolelta ei ole ihan tavatonta. Hieman samanlainen kuvio nähtiin Ranskassa, kun presidentti Emmanuel Macron ja hänen puolueensa voittivat perinteiset puolueet.

Vaalitulos antaa presidentti Zelenskyille mahdollisuuden toteuttaa uutta politiikkaa. Toisaalta kokemattomuus voi tehdä hallinnosta haavoittuvan.

Ensimmäinen tehtävä on laittaa Ukrainan talous kuntoon ja kitkeä rehottava korruptio. Uudelle hallinnolle tehtävä on ehkä helpompi, koska vanhoja korruptiokytkentöjä ei ole.

Todelliseen testiin Ukrainan uusi johto joutuu, kun aletaan vääntämään kättä Venäjän kanssa.