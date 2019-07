Vaatekaappien vapauttaja

Vaatekaappihäpeä. Siihen Halikossa asuva yrittäjä Iina Lappalainen törmää työssään toistuvasti. Hän kuulee kertomuksia ylitsevyöryvistä ja tursuilevista vaatekaapeista, joista ei löydy mitään sopivaa, vaikka valinnanvaraa kyllä olisi.

Lappalaisen työnä on neuvoa, miten vaatekaappi käydään viiden kohdan metodin avulla läpi ja järjestetään sellaiseksi, että jokaiseen tilanteeseen kotona on aina sopivaa päälle pantavaa. Ilman, että mitään varsinaisesti heitetään pois – saati hankitaan tilalle.

Hänen yrityksensä nimi on Caps Look, ja metodina on kapselipukeutuminen. Neuvoille tuntuu olevan kysyntää, sillä Lappalaisen nettikursseille on osallistunut kahdessa vuodessa liki 800 suomalaista.

Mutta mikä tekee oman vaatekaapin järkiperäistämisestä niin vaikeaa, että pelkästään sen neuvominen on ainakin yhden suomalaisnaisen kokopäivätyö?

– Vaatekaappi on henkilökohtainen tila, jota ei näytetä edes ystäville. Siihen ei panosteta, sillä naisilla on kiire palvella muita. Naiset eivät arvosta tarpeeksi itseään, Iina Lappalainen sanoo.

– Sekava vaatekaappi pilaa aamun, kun joka aamu pukeutuessa avaa kaapin ja vastassa on kaaos

ja kuona vuosikymmenten ajalta. Tuohon takkiin en mahdu, tuo piti palauttaa, tuota en käytä.

Tähän mennessä kaikki Lappalaisen kursseille osallistuneet ovat olleet naisia, keski-iältään 45 ja 55 vuoden välillä.

– Siihen ikävaiheeseen ajoittuu lasten muuttaminen pois kotoa, jolloin kämppää ruvetaan siivoamaan. Silloin katsotaan peiliin, ja mietitään, että kukas tuo on ja kuka minä olen. Kuljetaan mammavaatteissa, vaikka lapset menevät yliopistoon. Siinä vaiheessa ei voi enää pitää lapsia tekosyynä sille, ettei pidä itsestään huolta.

Osasyyllinen epäjärjestykseen on myös kaappi itse. Ainakin, jos sen hyllyt ovat 60 senttiä syvät ja kaukana toisistaan.

– 60 sentin syvyiset kaapit on alun perin tarkoitettu liinavaatteille, jotka löytyvät niistä helposti. Vaatteet menevät liian syvissä kaapeissa itsestään sotkuun.

Kapselipukeutumisen idea alkoi kyteä, kun Lappalainen aloitti muutama vuosi sitten opinnot, joiden lähiopetusjaksot olivat toisella paikkakunnalla. Kerran kuussa hän lastasi mukaansa matkalaukullisen vaatteita, joilla piti pärjätä viikko kaukana kotoa.

– Minulla ei ollut mitään päälle pantavaa, eikä mikään sopinut yhteen. Pakkasin joka sunnuntai kaksi tuntia, ja mietin, että tämä ei voi olla todellista. Ajattelin, että joku on varmasti tämän asian jo maailmassa ratkaissut.

Valmista ratkaisua etsiessään Lappalainen löysi Pinterestistä yhdysvaltalaisen Courtney Carverin 333-menetelmän, jossa perusteellisen karsinnan jälkeen vaatekaappiin saa kolmeksi kuukaudeksi jättää vain 33 vaatetta – mukaan lukien, kengät, korut, hatut ja muut asusteet. Vaatteiden pitää sopia tyyliltään yhteen, jolloin ne muodostavat helposti hallittavan kokonaisuuden, kapselin.

– Valitsin hameen, farkkuja, t-paitoja, neuletakkeja ja leggingsejä. Pukeutuminen helpottui valtavasti, ja sopiva asukokonaisuus löytyi helposti.

Lappalainen innostui. Hän järjesti uusiksi äitinsä, sukulaistensa ja ystäviensä kaapit ja teki havaintoja. Kaappeja yhdistivät samat ongelmat: vaatteita oli liikaa, mukana oli liian pieniä ja pois muodista menneitä tai niille ei enää uudessa elämäntilanteessa ollut käyttöä. Kaapeissa näkyi vuosirenkaita, kuten Lappalainen sanoo.

Siivotessaan Lappalainen tuli siihen tulokseen, ettei Carverin menetelmä kuitenkaan ole täydellinen. Ihminen käyttää eri vaatteita töissä, kotona ja harrastuksissa, joten yksi vaatekokonaisuus, vaikka miten hallittu, ei riitä.

– Mietin, mitä vaatekaappiin jää, jos sieltä otetaan pois vaatteet, joita ei enää käytä. Ja jos ruvetaankin tekemään useampia kapseleita eri tilanteisiin.

Helmikuussa 2016 Lappalainen perusti blogin ja Facebook-ryhmän, jossa hän esitteli ajatuksiaan pukeutumisesta ja vaatekaappien järjestämisestä. Runsasta vuotta myöhemmin kapselipukeutumisesta tuli hänen päätyönsä, ja nykyisin yrityksessä on jo palkattu työntekijä, Rovaniemellä toimiva Lappalaisen assistentti.

Caps Lookin ideana on käydä vaatekaapin sisältö läpi ja rakentaa kolmesta viiteen kapselia. Yhdessä kapselissa voivat olla työvaatteet, toisessa kotivaatteet, kolmansissa mennään vaikka urheilemaan tai oopperaan, mitä nyt kukakin vapaa-ajallaan harrastaa.

Kapseliin valitaan parikymmentä toisiinsa sopivaa vaatetta, jotka joko ripustetaan henkareihin tai viikataan koreihin pystyyn. Ideana on, että kaapin oven avatessa sisältö selviää heti.

– Yleensä henkarikaapissa ovat juhlavaatteet ja rypistyvät vaatteet, mutta siellä pitäisi olla ne, joita käytät eniten. Juhlamekon ehtii kerran vuodessa kyllä silittää. Henkarissa vaatteet säilyvät siisteinä.

Lappalainen suosittelee henkaria myös puolipitoisille vaatteille.

– Peseminen kuluttaa vaatetta, ei pitäminen. Kun vaatteita on käytössä vähemmän, pyykkiäkin tulee vähemmän.

Liian pienet tai käyttökelvottomiksi kulahtaneet vaatteet laitetaan kierrätykseen tai pois, mutta käyttökelpoiset ovat reservissä odottamassa parempaa aikaa. Esimerkiksi kesävaatteet kootaan kesäkapseliksi, ja syksyn ja talven vaatteet voi pakata vaikka Ikean kassiin odottamaan uutta vuodenaikaa, jolloin myös kapselin sisältämät vaatteet vaihdetaan.

– Jos uusia vaatteita tarvitaan, sen näkee heti kaapista. Että nyt minulla on yhdet housut liian vähän. Sitten tehdään ostoslista: yhdet mustat, nilkkapituiset housut ja hinta enintään tämä ja koko tämä. Vaatekaupasta ostetaan vain listassa oleva, eikä mennä kaupoille viettämään aikaa. Kaikki turha tavara kertyy kotiin, ja niistä on huolehdittava niiden elinkaaren loppuun asti.

Lappalaisen oma koulutustausta on nuoriso- ja sosiaalialalla. Muodista hän ei sanojensa mukaan tiedä mitään, eikä hän anna asiakkailleen pukeutumisneuvoja.

– En suostu nimeämään yhtään vaatekappaletta, mikä jokaisella tulisi olla. Ihmiset ovat niin erilaisia.

Caps Lookin ideologian mukaisessa vaatekaapissa on käyttötarkoitukseensa sopivia ja istuvia vaatteita, joita varmasti tulee pidettyä. Ne eivät saa valua eivätkä kiristää, mutta muuten ne voivat olla juuri niin yksilöllisiä kuin pukeutujatkin ovat.

– Olen nähnyt mustista vaatteista tehtyjä kapseleita, hippimekkokapseleita, rokkityylisiä… Ehkä peruspuuvillaneuletakki on sellainen vaatekappale, joka on lähes kaikilla.

Kapselipukeutuminen ei Lappalaisen mukaan katso ikää eikä sukupuolta. Yhtä lailla miehen vaatekaapin voi järjestää kapseleihin – tai sitten kolmivuotiaan poikalapsen, niin kuin Lappalaisen perheessä on tehty.

Verkko on sana, joka toistuu Lappalaisen puheissa usein. Verkon kautta hän opiskeli yrittäjyyttä, markkinointia ja digitaalista liiketoimintaa aloittaessaan Caps Lookia.

Verkkoon perustuu koko Caps Lookin liiketoiminta. Lappalainen ei suinkaan kierrä kenenkään kotona viikkaamassa vaatteita, vaan hän opettaa naiset käymään garderobinsa sisällön läpi itse verkossa järjestettävillä kursseilla.

Lisäksi hän kouluttaa Caps Look -konsultteja, jotka voivat neuvoa metodia edelleen omille asiakkailleen. Uusin aluevaltaus on stylistejä kouluttava Suomen stylistiakatemia, jonka rehtori ja toinen perustajajäsen Lappalainen on. Ensimmäinen stylistiksi haluaville suunnattu koulutus alkaa tänä syksynä.

– Visioni on, että vaatekaapin järjestämispalvelu olisi samalla tavoin arkipäivää kuin personal trainerin tai siivoojan palvelut. Että joka puolella Suomea olisi saatavissa järjestämispalveluita.

Ainakin kapselipukeutuminen on terminä arkipäiväistymässä: Kotimaisten kielten keskus (Kotus) lisäsi sen viime vuonna uudissanakirjaansa. Määritelmä kuulostaa kovasti Iina Lappalaiselta:

”Kapselipukeutuminen: pukeutuminen siten, että valitsee asukokonaisuutensa eri tilanteisiin tyyliltään ja väreiltään etukäteen yhteen sovitettujen vaatekappaleiden kokonaisuuksista eli ns. kapseleista.”