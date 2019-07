Vaativa pohjatyö viivästytti Horninkadun talon valmistumista

Salossa uusi kerrostalo on otettu käyttöön kesäkuun lopulla Horninkadulla.Taloon on muutettu juhannuksen jälkeen, ja samaan aikaan alakerran liiketiloihin muutti myös Maripuoti. Horninkatu 9:n valmistuminen venyi hieman arvioidusta ja syykin on selvä. Arvioitu valmistumisaika oli toukokuu.

– Talon pohjatyö oli aika työläs. Paalutus kesti, koska jouduttiin tekemään poikkeusjärjestelyjä, sanoo Asuntomestareiden työpäällikkö Kalle Pelto-Uotila .

Pelto-Uotilan mukaan järjestelyjä aiheutti naapuritalojen suojaus, sillä niissä on vielä vanhat, 60-luvulla yleisesti käytetyt puupaalut.

– Tehtiin tuplavarmistus ja katsottiin vielä, että orsivesi pysyy ylhäällä ja puupaalut kosteina naapuritaloissa.

Uudisrakennus on teräspaalutettu.

– Paaluja meni yli 15 kilometriä. Tontille upposi yli 300 paalua, kertoo Pelto-Uotila.

Joitakin viimeistelyjä tehdään vielä Horninkadulla. Autohallin ajoluiskaan pääsee Torikadun puolelta, mutta autohallin ajoluiskan kattoon sekä sisäpihalle tehdään vielä viimeistelyjä.

Pelto-Uotilan mukaan vähän yli puoleen asunnoista on jo muutettu asumaan.

Horninkadun uudisrakennuksessa on isoja asuntoja, eikä kahta täysin samanlaista asuntoa ole, sanoo Pelto-Uotila.

Alunperin taloon piti tulla 50 asuntoa, mutta valmiissa talossa asuntoja on 38 kappaletta, kun tiloja on yhdistelty. Suurin huoneisto on 138 neliötä. Asunnot ovat suuruudeltaan sadan neliön kahta puolta.

Asuntomestarit Oy:n hallituksen puheenjohtaja Veijo Sammalmaa sanoo neliöhinnaksi pyöreästi 4500–5000 euroa.

– Talossa on huoneistokohtainen jäähdytysjärjestelmä. On koetettu tehdä talo paremmin, kertoo Sammalmaa.

Liiketilat viimeistellään vuokralaisten toiveiden mukaan. Liiketilasta on puolet nyt käytössä. Maripuodilla on kaksi tilaa yhdistettynä.

– Alakerrassa on kaksi kunnollisen kokoista liiketilaa vielä jäljellä, Sammalmaa sanoo.

Torikadun varteen samalle paalutetulle tontille on suunnitteilla myös toinen kerrostalo. Asunto Oy Torikatu 1 on kuusikerroksinen, noin 1500 kerrosneliön talo. Kun lähitalojen isännöitsijät kuulivat talohankkeesta, niin he olivat aika tyrmistyneitä.

– Rakentaminen käynnistyy mahdollisesti ensi vuoden aikana, sanoo Sammalmaa, jonka mukaan asemakaavaprosessikin on vielä kesken.

Talo on valmiina olevaa kerrostaloa puolta pienempi, noin 15–20 asunnon kerrostalo.

– Salossa meillä on jäljellä vielä muutama kerrostalotontti, Sammalmaa sanoo.

Kirkkokatu 14 valmistuu syys-lokakuun vaihteessa. Sitä rakentaa Rakennus-Järvi Oy, ja kerrostaloon tulee 18 asuntoa.

– Viimeistelytyöt talossa on aloitettu, kertoo Kiinteistönvälitys Alanko Oy:n toimitusjohtaja Jukka Alanko .

– Neljä asuntoa on enää myymättä. Neliöhinnat ovat noin 3500 euroa ja päälle.

Alangon mukaan tämä on ollut asuntomyynnin kannalta kaikkien aikojen paras heinäkuu tähän saakka. Hän uskoo sen kuitenkin olevan pelkkää sattumaa.

– Voi siinä olla patoutunutta kysyntääkin, Alanko arvelee.

Uusiin kerrostaloasuntoihin Saloon muuttavat kuuluvat karkeasti kolmeen kategoriaan: he ovat täältä kotoisin olevia senioreja, heidän lapsensa asuvat täällä tai sitten heillä on ollut kesämökki Salossa lähistöllä jo pitkään. Uusiin kerrostaloihin Salossa muuttavat ovat yli 55-vuotiaita ja sitä vanhmpia.

Rakennusluvan yli puolitoista vuotta sitten saanut Asunto Oy Salon Armfeltinkruunu Helenankatu 12 rakentaminen odottaa valituskierteen päättymistä. Taloa markkinoiva Alanko sanoo, että viereisellä tontilla oleva Asunto Oy Peisankulma ja Turuntie 11 omistajat ovat valittaneet hallinto-oikeuden päätöksestä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO). Alangon mukaan kyse on joistakin kaavasta poikkeamisista, mutta rakennusluvassa autopaikat ovat maan alla.

– Päätös on juuri tullut ja jatkokäsittelyyn KHO:ssa menee noin vuosi, mutta rakennuslupa on valmiina. KHO:n päätöksen jälkeen rakentaminen alkaa heti, toteaa Alanko.