Vadelmasadosta on tulossa erittäin hyvä tänä kesänä, kertoo Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liitto. Kasvustot talvehtivat hyvin, ja kesän kukinta on niin ikään onnistunut.

Pensasmustikan keruu on käynnistymässä koko maassa, ja sadosta odotetaan hyvää, liitto ennakoi.

Pensasmustikka ja metsämustikka ovat eri lajeja. Luonnonvarakeskus Luke on arvioinut, että metsämustikan sato olisi tänä vuonna korkeintaan keskinkertainen. Puolukkasadosta sen sijaan odotetaan hyvää.

