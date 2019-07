Väestö on Salon suuri kysymys

Kun vielä kuluvan vuosikymmenen alussa Salo oli reilun 55 000 tuhannen asukkaan kaupunki, nyt se on yli 50 000 asukkaan kaupunki.

Salon väkiluku on laskenut 2010-luvulla yli kolmella tuhannella asukkaalla.

Muutoksen mittakaavaa voi hakea esimerkiksi kuntaliitosta edeltäneeltä ajalta. Kolmen tuhannen asukkaan menetys tarkoittaa samanlaista asukasmäärää, joka Muurlassa ja Suomusjärvellä oli yhteensä ennen kuntaliitosta.

Salolla on haasteita monella saralla, mutta suurin ja tärkein on väestökehitys.

Viime vuosina kuolleiden salolaisten määrä on noussut kaksinkertaiseksi syntyneisiin verrattuna, ja kasvukäyrällä on vain eläkeläisten ikäluokka.

Vähenevä ja vanheneva väestöpohja on haastava lähtökohta kaupungin pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Mitä Salo voi tehdä väestökadon pysäyttämiseksi? Mikäli tähän kysymykseen olisi olemassa yksinkertainen vastaus, moni kunta eläisi varsin erilaisessa tilanteessa.

Kuntatason päätöksillä on hankalaa vaikuttaa esimerkiksi syntyvyyteen.

Kuntalaisten palvelut ja kaupungin viihtyisyys ovat puolestaan asioita, joilla voidaan pyrkiä pitämään nykyiset salolaiset Salossa ja saamaan uusia asukkaita.

Työllisyyden suhteen Salo ei ole enää yhtä hankalassa tilanteessa kuin muutama vuosi sitten. Tälläkin hetkellä Salossa on satoja avoimia työpaikkoja, ja joillakin aloilla työvoimapula luo jo nyt perustaa muuttovoiton saavuttamiseksi.

Salo ei ole yksin väestöhaasteen edessä. Seudun kunnista valtaosassa tilanne on sama.

Kuluvana vuotena ainoastaan Paimio ja Sauvo ovat kasvattaneet väkilukuaan, joskin molemmat kunnat ovat hyviä pieniä Saloon verrattuna.

Salo on edelleen maakunnan selkeä kakkoskaupunki, jolla on maantieteellisesti hyvät edellytykset päästä mukaan eteläisen Suomen kasvuun.

Saloa pitää kehittää hyvän ketjureaktioon uskoen, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittäen. Mikään määrä rationalisointia ja juustohöylää ei riitä, jos tulevat sukupolvet puuttuvat.