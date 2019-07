Vain merinäköala puuttuu salolaisesta parvekepuutarhasta

Salon keskustassa Venemestarinkadulla asuvat Elli ja Raimo Kujala viihtyvät talvisin Kaakkois-Espanjassa Torreviejassa Costa Blancan rannikolla, ja mukana seuraa myös Sulo -koira.

– Toukokuussa tulimme takaisin Saloon, ja lähdemme näillä näkymin taas tammikuussa, kertoo Elli Kujala, joka on loihtinut Salossa kerrostalohuoneistoon viihtyisän parvekepuutarhan.

Vain merinäköala puuttuu, mutta parvekenäkymä on muuten lähes täydellinen. Aurinko ei paista ja päiväkin on vähän harmaa, kun ollaan Suomen kesässä.

Väriä parvekkeelle antavat kesäkukat, petuniat, jotka kukkivat yhden kesän. Sinikukkainen, ruohovartinen laventeli tuo lisäväriä. Voimakastuoksuinen yrtti sopii hempeiden petunioiden seuraan.

Parvekkeen kesäkukkaloisto on tässä vaiheessa kesää parhaimmillaan, ja yhdessä parvekkeen nurkassa ruukussa on ikuisesti vihreä havukasvi. Parvekkeen betonilattian päällys on koottu puisista pihalaudoista.

Elli Kujala sanoo saaneensa innostuksen puutarhanhoitoon äidiltään jo lapsuudessa, ja puutarhanhoito onkin jatkunut läpi elämän.

– Parvekkeen sijainti on hyvä, aurinko paistaa jo iltapäivästä, mikä on ehdoton vaatimus parvekkeelle. Pari vuotta on nyt asuttu tässä, Kujala kertoo.

Amppeleissa riippuvilla kesäkukilla Elli Kujala saa runsaan väriloiston pieneen parveketilaan, jossa on pöytä, tuoli ja lukuhetkiä varten sohvatuoli. Keittiössä istuessa ikkunan takaa voi lepuuttaa silmiä parvekkeen sisustuksessa.

– Meillä on ollut isoja puutarhoja aiemmin, kun asuimme omakotitalossa ja viimeksi rivitalossa Valhojalla, jossa oli sekä etu- että takapiha.

Aika pienillä jutuilla saa viihtyisän oleskelutilan ja hyvän kokonaisuuden vain 3-4 neliön parvekkeelle.

– Tämä on vähän kuin kesämökki meille, kun olemme olleet jo kolme talvea Suomesta pois, huomauttaa Raimo Kujala.

Pariskunta viettää seitsemän kuukautta vuodesta Espanjassa vuokraten asunnot aina eri paikoista Torreviejasta.

– Pojan perhe asuu Helsingissä, ja se tuo meidän Suomeen, he toteavat.

Mutta molempien haaveissa on vielä joskus asettautua pysyvästi Espanjaan, niin leppoisaa elämä on siellä ja ulkolämpötilakin siedettävä talvisin.

Perheen jääminen Espanjaan on vähän vaiheessa, vaikka molemmat ovat eläkkeellä. Elli Kujalan mukaan on vielä joitain asioita, mitkä pitävät kiinni Suomessa.

Salolaiskerrostalon parvekkeella ei ole mitään tällä hetkellä, mikä muistuttaisi Espanjasta. Joka kerta, kun paluumatkalle Espanjaan lähdetään ajamaan, niin parvekekasvit luovutetaan pois. Kukkien kastelijaa ei ole parvekekasveille, kun pariskunta nostaa kytkintä ja suuntaa auton nokan kohti etelää.