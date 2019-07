Vallan ennustetaan vaihtuvan Kreikan parlamenttivaaleissa – Syrizalle povataan kirvelevää tappiota

Kreikassa äänestetään tänään ennenaikaisissa parlamenttivaaleissa. Mielipidekyselyjen mukaan maata neljä vuotta hallinnutta vasemmistolaista Syriza-puoluetta odottaa karvas tappio.

Monien kreikkalaisten mielestä puolue ei ole pystynyt pitämään lupauksiaan, joita se antoi viime vaaleissa talouskriisin keskellä.

Gallupien perusteella vaalit palauttavat valtaan perinteisen valtapuolueen, keskustaoikeistolaisen Uuden demokratian (ND). Puolue on muun muassa luvannut suitsia byrokratiaa ja leikata veroja, jotta yritystoiminta vilkastuisi ja Kreikka houkuttelisi lisää ulkomaisia sijoituksia.

Mielipidekyselyjen mukaan ND saa tarjolla olevista 250 parlamenttipaikasta noin sata. Siihen tulevat päälle ylimääräiset 50 paikkaa, jotka Kreikan vaalilain mukaan kuuluvat suurimmalle puolueelle.

Syrizan osuus on putoamassa nykyisestä 144 edustajasta noin 80:een.

Talouskriisi räjähti käsiin ND:n aikana

ND oli vallassa 2010-luvun alkupuolella, kun Kreikka ajautui valtaviin talousvaikeuksiin. Maa joutui turvautumaan ulkomaisiin lainoittajiin, jotka vaativat kreikkalaisilta tiukkaa talouskuria ja säästötoimia. Kansa suuttui ja äänesti vuoden 2015 vaaleissa valtaan Syrizan ja sen johtajan Alexis Tsiprasin.

Kansainvälisessä paineessa Syriza ei kuitenkaan pystynyt pitämään monia vaalilupauksistaan, ja puolueen kannatus lähti laskuun. Tsiprasin suosiota on syönyt myös Kreikan ja Makedonian sopimus, jolla Makedonian nimi muuttui Pohjois-Makedoniaksi. Maiden välejä vuosikymmenet hiertänyt nimikiista juonsi juurensa siihen, että Kreikalla on Makedonia-niminen pohjoinen maakunta.

Tsipras on pitänyt sopua yhtenä suurimmista poliittisista saavutuksistaan. Mielipidekyselyjen perusteella kreikkalaisten selvä enemmistö kuitenkin vastusti sopimusta ja katsoi, että Tsiprasin hallitus toimi sen suhteen väärin. Varsinkin Pohjois-Kreikassa monet ovat sitä mieltä, että jo pelkkä viittaus Makedoniaan naapurimaan nimessä on törkeää historian vääristämistä.

STT

Kuvat: