Valtaosa suomalaismepeistä aikoo äänestää von der Leyenin puolesta

Suomalaisista europarlamentaarikoista valtaosa tukee Ursula von der Leyeniä komission puheenjohtajaksi.

Von der Leyenin mahdollisuudet nousta komission johtoon näyttävät vahvistuneen sen jälkeen, kun mepit kuulivat hänen puheensa Euroopan parlamentissa aiemmin tänään.

Liberaaliryhmä Renew Europe, jolla on 108 meppiä, aikoo tukea häntä illan äänestyksessä kuten myös oma, 182 mepin ryhmä, Euroopan kansanpuolue EPP.

Sen sijaan ratkaisevassa asemassa oleva sosialistien ja sosiaalidemokraattien ryhmä miettii yhä kantaansa. Ryhmän suomalaiset Miapetra Kumpula-Natri ja Eero Heinäluoma aikovat äänestää von der Leyenin puolesta.

– Konkreettiset visiot, joilla hän olisi viemässä Eurooppaa eteenpäin, sopivat myös demareiden visioon, Kumpula-Natri perustelee.

Ryhmässä on hänen mukaansa edelleen vastustusta, ja yleisesti arvioidaan, että kolmannes voisi äänestää häntä vastaan.

– Ajatellaan, että kermakakku lähtee päältä pois äänestyksen jälkeen. Hän on kuitenkin konservatiivinen ja ollut tiukka talouskurikommenteissaan.

Suomalaisista von der Leyenin takana ovat demarimeppien lisäksi kokoomuksen Petri Sarvamaa ja Henna Virkkunen, keskustan Mauri Pekkarinen ja Elsi Katainen sekä RKP:n Nils Torvalds. Sirpa Pietikäinen on poissa.

Vastaan aikovat äänestää ainakin perussuomalaisten Teuvo Hakkarainen ja Laura Huhtasaari sekä vasemmistoliiton Silvia Modig. Vihreiden Heidi Hautala ja Ville Niinistö miettivät vielä kantaansa.

Vihreiden ryhmä on aiemmin sanonut äänestävänsä vastaan. Von der Leyenin ilmastonmuutosta ja muun muassa sukupuolten tasa-arvoa korostaneen puheen jälkeen ainakin joidenkin meppien kanta voinee vielä muuttua.

Äänestys alkaa kello 19 Suomen aikaa, mutta tulosten saaminen kestänee ainakin tunnin.

STT

Kuvat: