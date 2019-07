Valtteri Filppula palaa takaisin Detroitiin

Jääkiekkoilija Valtteri Filppula palaa Detroit Red Wingsiin. NHL-seura Detroit kertoi maanantaina Twitterissä tehneensä Filppulan kanssa kaksivuotisen sopimuksen.

Keskushyökkääjä aloitti NHL-uransa Detroitissa ja voitti joukkueessa Stanley cupin vuonna 2008. Detroitissa Filppula pelasi NHL-uransa ensimmäiset seitsemän kautta ennen siirtymistään Tampa Bayn organisaatioon. Neljän kauden jälkeen Tampa Bayssa Filppula siirtyi kaudeksi Philadelphiaan, josta matka jatkui viime kaudeksi New York Islandersiin.

Filppula, 35, tavoittelee ensi kaudella tuhannen NHL-ottelun rajapyykkiä. Filppula on pelannut NHL:ssä 948 ottelua, joissa on syntynyt tehopisteet 185+309=494. Viime kaudella Filppula teki Islandersissa 31 tehopistettä.

