Vannoutunut Mersu-harrastaja muistaa autonsa värikoodinkin ulkoa

Kun Mikko Haaslahti avaa Mersunsa konepellin, viereen tulee nopeasti joukko uteliaita.

– Onkohan tällä ajettu ollenkaan, kun ei ole yhtään pölyä koneessa, kysyy joku.

– Tänään ajoin Rauman Kortelasta Saloon. Auto on niin paljon ajossa, ettei pöly ehdi laskeutua, Haaslahti vitsailee.

Vuodelta 1952 peräisin oleva Mercedes-Benz 170 Vb on Haaslahden ensimmäinen oma auto ja miehen silmäterä.

– Kyllä tätä joutuu melkein teitittelemään, Haaslahti kertoo autostaan nauraen.

Haaslahden auto oli keskiviikkona esillä harrasteajoneuvojen kokoontumisessa Salossa. Tapahtuma järjestettiin Salon torilla ja sen ympäristössä.

Harrasteajoneuvot kokoontuivat Saloon jo 15. kerran, ja paikalla oli jälleen ajoneuvoja laidasta laitaan. Harrasteajoneuvot houkuttelivat torille paljon väkeä.

Mikko Haaslahti osti Mersunsa vuonna 1969 romuttamolta 500 markalla. Hän on auton kuudes omistaja.

– Ostin auton huhtikuussa ja menin syksyllä armeijaan. Entisöin auton ensimmäisen kerran armeijan jälkeen ja otin sen ajoon vuonna 1971, Haaslahti kertoo.

Toisen kerran Haaslahti purki autonsa osiin vuonna 2014. Entisöintiin kului aikaa puolisentoista vuotta.

Haaslahti tuntee autonsa läpikotaisin. Kaikki autoon liittyvät pienetkin yksityiskohdat ovat tarkasti miehen muistissa.

– Auton väri on kivenharmaa kiiltävä ja värinumero on DB 168, Haaslahti antaa esimerkin.

Haaslahden aikana Mersun mittariin on tullut 90 000 kilometriä.

– Auto on ajossa edelleen. Kaikki toimii juuri niin kuin pitääkin, hän sanoo.

Salon Kuusjoella asuva Jussi Salmela on tyytyväinen. Hän on juuri saanut omistamansa Buick Skylarkin museorekisteriin. Vuodelta 1965 peräisin oleva auto on ollut miehen omistuksessa parikymmentä vuotta.

– Auton pitäminen ja ajaminen tulee rutkasti halvemmaksi nyt, kun se on museorekisterissä, hän kertoo.

Salmelan Buick on varsinainen bensasyöppö.

– En viitsi edes ajatella, kuinka paljon se vie bensaa, hän sanoo virnistäen.

Salmelan auto on entinen kilpa-auto. Auton aikaisempi omistaja voitti autolla kaksi kertaa katuautojen Suomen mestaruuden.

Entä kuinka kovaa entinen kilpa-auto mahtaa kulkea?

– Jaa-a. En ole koskaan kokeillut, mutta eiköhän se helposti kahtasataa kulje, Salmela epäilee.

– Tämä on ensimmäisiä Suomeen tuotuja Toyotoja, Salon Perttelissä asuva Sari Larsson kertoo vuoden 1965 Toyota Crownista.

Larssonin miehen Petteri Rätön omistama Toyota oli varsinainen löytö. Alle 100 000 ajettu auto hankittiin viime syksynä.

– Auto on täysin alkuperäisessä kunnossa. Se on seissyt kymmeniä vuosia varastossa, Larsson kertoo.

Luonnonvalkoisen auton historia on hyvin tiedossa. Kuudelle matkustajalle rekisteröity Toyota hankittiin alun perin Englannin suurlähetystön käyttöön.

Pariskunnan kotoa löytyy kaikkiaan kolme saman aikakauden Toyotaa.

– Tarkoituksena on entisöidä kaksi muutakin autoa ajokuntoon, Larsson kertoo.

Autoharrastus kulkee selvästi verissä, sillä myös Rätön isä on entisöinyt useita autoja.

Salolainen Kevin Hartman , 10, on vanhojen autojen ystävä, joten harrasteajoneuvojen kokoontuminen oli hänelle erittäin mieluinen tapahtuma.

Valokuvausta harrastava Kevin napsi autoista paljon kuvia. Valokuvaus on Kevinin ja Juha-isän yhteinen harrastus.

– Tosi hienoja autoja, mutta en ole vielä löytänyt suosikkia, Kevin sanoo.

Autojen lisäksi Kevin kuvaa mielellään muun muassa veneitä ja luontoa.

– Parhain valokuvani tähän mennessä on eräs porokuva, jonka otin Lapissa, valokuvansa myös itse käsittelevä Kevin kertoo.