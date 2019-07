Varatuomari ei välty unikeon viskaukselta mereen

Tämän vuoden valtakunnan viralliseksi unikeoksi on valittu pitkäaikainen Naantalin kaupunginhallituksen puheenjohtaja, varatuomari Markku Tuuna.

Alun perin raumalainen Tuuna päätyi opintojen mukana Turkuun ja sitä kautta Naantaliin. Tuore unikeko on ollut usean vuosikymmenen ajan aktiivinen kaupungin kunnallispolitiikassa.

– Politiikka on kestävyyslaji, ja uusiin tehtäviin oli myös hyvä kokemusten kautta kypsyä, kovan innon lisäksi, tuore unikeko pohtii tiedotteessa.

Kuusikymmenvuotisen perinteen mukaisesti valinta julkistetaan heittämällä vasta valittu unikeko mereen unikeonpäivänä 27.7. aikaisin aamulla Naantalin vanhan kaupungin vierassatamassa.

Unikeonpäivän vietto on Naantalissa alkanut jo 1800-luvun puolella, kaupunki kertoi aikaisemmin tiedotteessaan.

STT

