Venäjä myönsi, että turma-alus oli ydinsukellusvene – puolustusministeri Shoigu: Tulipalo oli aluksen osassa, jossa on akkuja

Venäläisessä sukellusveneessä maanantaina tapahtunut tulipalo ei vaikuttanut aluksen ydinreaktoriin, kertoo maan puolustusministeri Sergei Shoigu. Tämä on ensimmäinen kerta, kun Venäjä myöntää turma-aluksen olleen ydinsukellusvene.

Shoigun mukaan tulipalo oli aluksen osassa, jossa säilytetään sen akkuja.

– Tunnistimme pääsyyn onnettomuudelle, tulipalo akkuosastolla, joka myöhemmin levisi, puolustusministeri kertoi presidentille raportissaan.

Ydinreaktori sen sijaan on Shoigun mukaan täysin eristetty ja miehittämätön. Shoigu kertoi Venäjän presidentti Vladimir Putinille, että miehistö pyrki suojelemaan reaktoria liekeiltä ja sai reaktorin eristettyä. Hänen mukaansa reaktori on käyttökunnossa ja alus voidaan korjata.

Shoigu oli matkannut selvittämään tulipaloa Jäämeren rannalla olevaan Severomorskin sotilassatamaan, jossa alus on nyt.

Shoigu kertoi aiemmin, että miehistön jäsenten onnistui eristää liekeissä oleva osasto muusta aluksesta sulkemalla sinne johtava luukku. Tätä ennen he olivat pelastaneet osastolta siellä olleen siviilihenkilön.

Maanantainen tulipalo tappoi 14 laivaston upseeria. Uhrien joukossa oli presidentti Putinin mukaan seitsemän ensimmäisen luokan kapteenia ja kaksi, joille on annettu arvonimi Venäjän sankari. Titteli on korkea Venäjän presidentin antama tunnustus.

Lähteet uskovat salaisen yksikön alukseksi

Aluksen nimeä ei ole vahvistettu virallisesti ja Kreml kertoi eilen, että osa tapauksen yksityiskohdista aiotaan pitää salaisina. Tietojen kerrottiin vertautuvan valtionsalaisuuksiin. Ennen asian virallista vahvistusta ehdittiin eri medialähteissä käydä eilen kovaa spekulaatiota siitä, onko kyse ydinsukellusveneestä vai ei.

Monet lähteet kertoivat, että alus kuuluu salaiselle yksikölle. Venäläiset mediat kertoivat, että lähteiden mukaan kyse olisi Losharik-nimisestä aluksesta.

Losharikin kerrottiin olevan epävirallinen nimi erittäin salaisia asioita käsittelevän meriyksikön projektille. Losharikina tunnettu alus on ydinkäyttöinen AS-12-sukellusvene.

Shoigu on aiemmin vahvistanut mediassa liikkuneet tiedot siitä, että loput miehistön jäsenet olisivat selvinneet hengissä. Hän ei kuitenkaan ole kertonut tarkkoja lukuja.

Ilta-Sanomat kertoi eilen, että Losharikin miehistö on tavallisesti 25-henkinen ja koostuu yksinomaan laivaston ammattiupseereista. Jos alus on medialähteiden mukaisesti Losharik, tämä tarkoittaisi 11 miehistön jäsenen selvinneen tulipalosta.

Puolustusministeriö on kertonut tulipalon uhrien olevan sankareita. Ministeriön mukaan he pelastivat kollegansa omalla toiminnallaan, mutta maksoivat urhoollisuudesta hengellään.

