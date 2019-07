Venäjällä oikosulku ydinvoimalassa – kolme reaktoria otettiin irti verkosta

Venäjällä sijaitseva ydinvoimala on joutunut tänään ottamaan kolme neljästä reaktoristaan irti verkosta oikosulun vuoksi, kertoo ydinvoimayhtiö Rosatomin tytäryhtiö Rosenergoatom. Yhtiön mukaan säteilytasot ovat pysyneet normaaleina.

Kalininin ydinvoimala sijaitsee Tverin alueella, noin 350 kilometriä Moskovasta luoteeseen.

Verkosta irrotettiin ydinvoimalan ensimmäinen, toinen ja neljäs reaktori. Reaktorit on otettu käyttöön vuosina 1984-2011.

Rosenergoatomin mukaan säteilytaso ydinvoimalassa ja sen lähistöllä on pysynyt muuttumattomana ja linjassa luonnon taustasäteilyn kanssa.

Viime perjantaina uutistoimisto Tass kertoi, että Länsi-Siperiassa Belojarskin ydinvoimalan nelosreaktori oli irti verkosta. Tapauksen aiheutti automaattinen turvajärjestelmä. Voimalayrityksen mukaan tapauksesta ei koitunut vaaraa vaan tapahtuma oli niin vähäinen, että kansainvälisellä ydinlaitostapahtumien ja -onnettomuuksien asteikolla mitattuna se jäi varsinaisen asteikon ulkopuolelle.

Reaktori otettiin uudelleen käyttöön tiistaina.

https://tass.ru/proisshestviya/6657867

STT

