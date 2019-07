Venezuelan oppositio ja hallitus ottivat askeleen kohti sopua vallanjaosta

Venezuelan oppositio ja hallitus ovat päässeet eteenpäin neuvotteluissa maata riivaavan poliittisen kriisin ratkaisemiseksi. Osapuolet sopivat, että ne luovat väylän, jonka avulla neuvotteluja voidaan käydä jatkossa.

Opposition ja presidentti Nicolas Maduron hallituksen edustajat ovat etsineet ratkaisua maansa tilanteeseen viime päivät Barbadoksella. Norja on toiminut neuvotteluissa välittäjänä. Norjan ulkoministerin Ine Eriksen Söreiden lausunnon mukaan osapuolet tekevät töitä jatkuvasti ja tehokkaasti, jotta ratkaisu saavutetaan.

Hallitusta neuvotteluissa edustava Hector Rodriguez sanoi odottavansa mutkikasta polkua, joka kuitenkin johtaa sopimukseen demokraattisesta rinnakkaiselosta, jossa molemmat osapuolet tunnustavat toisensa.

Keskustelut ovat jatkoa toukokuussa Norjassa käydyille neuvotteluille, joissa ei saavutettu merkittävää edistystä.

Jopa viisi vuotta lamaa

Venezuelan kriisi kärjistyi viime tammikuussa, kun opposition Juan Guaido julistautui virkaa tekeväksi presidentiksi. Muun muassa Yhdysvallat ja noin 50 muuta maata on tukenut Guaidoa.

Venezuela on kärvistellyt laman kourissa jo viisi vuotta. Maassa on pulaa ruuasta ja lääkkeistä, ja maan julkiset palvelut ovat halvaantuneet. YK:n arvion mukaan jopa neljännes Venezuelan väestöstä on avun tarpeessa. Kolme miljoonaa ihmistä on jättänyt maan vuoden 2016 alun jälkeen.

Oppositio on vaatinut presidentti Maduron syrjään astumista. Maduron kakkosmies kuitenkin kiisti, että nyt käytävissä neuvotteluissa haettaisiin tietä uusille presidentinvaaleille. Osa opposition edustajista vastustaa neuvotteluita.

STT

