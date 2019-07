Vesihuollossa katse Perniöön

Salo suunnittelee jälleen uutta siirtoviemäriä, jolla pumpataan entisten kuntakeskusten jätevesiä keskuspuhdistamolle Meriniittyyn.

Nyt vuorossa on Kisko, johon on tarkoitus rakentaa uusi vesijohto ja viemäri vuosina 2020–2021. Hankkeen kustannusarvio on runsaat kaksi miljoonaa euroa.

Käytännössä uutta linjaa pitäisi rakentaa noin 15 kilometrin matkalle. Toijan puhdistamolta alkava linja yhdistyisi Muurlasta tulevaan siirtoviemäriin.

Uutinen on tervetullut kiskolaisille. Alueelta on kirjelmöity kaupungille ja toivottu Toijan jätevedenpuhdistamon sulkemista, koska sen pelätään rehevöittävän Kiskon Kirkkojärveä.

Salon seudun kunnat tekivät yhteisen suunnitelman vesihuollostaan jo ennen kuin uusi Salo syntyi. Siinä tavoitteeksi otettiin, että kaikki seudun jätevedet ohjataan puhdistettavaksi Salon keskuspuhdistamolle.

Siirtoviemäreitä ja vesihuoltoa varmistavia puhtaan veden linjoja on rakennettu sen jälkeen laajalle alueelle Suomusjärveltä Kiikalaan, Kuusjoelta Pertteliin, Halikkoon, Muurlaan ja Perniöön.

Vanhoja pieniä jätevedenpuhdistamoja on suljettu työn edetessä. Jäljellä ovat enää Kiskon, Perniön ja Särkisalon puhdistamot.

Valtio tuki vesihuoltotyötä pitkään avustuksilla, mutta nyt avustushana on sulkeutunut. Muurlan siirtoviemäri oli viimeinen Salon hankkeista, joka sai valtionapua.

Kuntaliitos on saanut Salossa paljon kritiikkiä, mutta liitos on poikinut hyvääkin. Yhdeksi esimerkiksi kelpaa vesihuolto. Liikelaitos Salon Vesi on kehittänyt ja parantanut johdonmukaisesti vesi- ja viemäriverkostoa kaupungin tiukasta taloustilanteesta huolimatta. Samalla on parannettu keskusjätevedenpuhdistamoa.

Sen sijaan vedenotto Someron ja Kiikalan harjualueelta on osoittautumassa lopullisesti virheinvestoinniksi. Vedenottoa koskevien lupien valitusprosessi on kesken, mutta on mahdollista, että Salo joutuu hankkimaan tulevaisuudessa vettä jostain muualta kuin Kiikalan suunnalta.

Jos näin käy, siirtoviemärin ja vesijohdon rakentaminen Perniön suuntaan nousee entistä kiireellisemmäksi. Perniöstä olisi saatavissa nimittäin myös puhdasta vettä.

