Vihaiset linnut etsivät huumorin kansainvälistä kieltä – Toinen Angry Birds -elokuva leviää ympäri maailmaa elokuussa

Suomalaisen peliyhtiö Rovion suositut vihaiset linnut seikkailevat taas valkokankaalla. Toinen Angry Birds -elokuva tulee elokuvateattereihin Suomessa elokuun 9. päivänä ja seuraavalla viikolla Yhdysvalloissa. Britit pääsevät näkemään elokuvan jo nyt perjantaista alkaen. Maailmanlaajuisesta levityksestä vastaa taas Hollywood-studio Sony.

– Ensimmäinen elokuva toi pelin eloon. Tuttuus oli tärkeää. Uudessa elokuvassa on uudet pahikset, kertoo tuottaja John Cohen.

– Jos linnut ja possut vain ottaisivat taas yhteen, ei se kiinnostaisi yleisöä toista kertaa.

Cohen oli tuottajana myös ensimmäisessä elokuvassa, josta tuli menestys kesällä 2016. Aiemmin Cohen oli osallistunut 20th Century Fox -studion animaatio-osaston johtotehtävissä esimerkiksi Ice Age -elokuvien tekemiseen. Angry Birds -hankkeisiin kuuluu jatkuva yhteistyö suomalaisten kanssa.

– Olen käynyt Helsingissä lukuisia kertoja. Kylmimmällä talvisäälläkin, Cohen sanoo.

– Rakastan Rovion tyyppien huumorintajua ja sitä, että he ovat valmiita antamaan meille mahdollisuuksia viedä juttua uusiin suuntiin.

Menestyspelistä tuoteperheeksi

Ensimmäinen Angry Birds -peli julkaistiin vuonna 2009. Siitä tuli suurmenestys. Rovio nousi yhdeksi maailman tärkeimmistä mobiilipeliyhtiöistä.

Pelit olivat kaiken perusta, mutta ne tiedettiin vain yhdeksi tavaksi hyödyntää värikkäiden hahmojen suosiota. Seitsemän vuotta sitten Rovio julkisti päätöksensä viedä linnut Hollywoodiin. Suomalaisyhtiö laittoi itse likoon tuotantobudjetin, 65 miljoonaa euroa. Se oli epätavallista, mutta mahdollisti suuret voitot.

Pelin siirtäminen tarinalliseksi elokuvaksi ei ole yksinkertaista.

– Kun teet elokuvaa kirjasta tai vaikka pelistä, olet onnekkaassa asemassa, koska maailma on jo luotu. Mutta toisten työtä pitää myös kunnioittaa, Cohen sanoo.

– Haasteemme oli sekä pitää kiinni tutusta brändistä että rakentaa sen ympärille kiinnostava tarina.

Ensimmäisen elokuvan maailmanlaajuinen elokuvateatteriliikevaihto oli noin 300 miljoonaa euroa.

Tuottoa tulee myös striimaus- ja televisio-oikeuksista. Tuotantokulujen ja lipunmyynnin erotus ei silti ole vain voittoa. Maasta riippuen elokuvateatterit ja verotus vievät noin puolet lipunhinnasta, ja markkinointiin käytetään kymmeniä miljoonia.

Erimielisyyksistä yhteistyöhön

Elokuvamarkkinat ovat armottomat. Tänä vuonna esimerkiksi suositun Lego-elokuvan jatko-osa floppasi. Angry Birds -franchisen panokset ovat pitkälti kiinni uudessa elokuvassa.

Jatko-osaa tehtäessä piti taas pohtia, millaiset vitsit ylittävät kulttuurirajoja Kiinan jättimarkkinoille asti. Verbaalinen huumori ei saa olla liian monimutkaista. Toisaalta animaatio tarjoaa omia mahdollisuuksiaan.

– Fyysinen komedia on kansainvälisin kieli. Sitä ymmärtävät tyttäreni, minä ja joku maailman toiselta laidalta, Cohen kuvailee.

Toisessa elokuvassa linnut ja possut tekevät rauhan, koska niillä on yhteinen vihollinen.

– Yhteistyöhön taipuminen tarjoaa koomista kitkaa, kertoo elokuvan ohjaaja Thurop Van Orman.

Hänen mukaansa käsikirjoittajat miettivät, mitä linnut ja possut eivät tekisi yhdessä ja keksivät tilanteita, joissa ne joutuvat tekemään juuri sitä.

– Kaikkihan me joudumme olemaan tekemisissä tyyppien kanssa, jotka ovat asioista kanssamme aivan eri mieltä. Jatko-osalla on sanoma: näkökulmien avartaminen kannattaa.

– Maailmanpolitiikkaa ajatellen se on hyvä ajatus. Mutta emme saarnaa, Van Orman sanoo.

STT

Kuvat: