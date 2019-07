Viihteeseen käytetään maailmalla lähivuosina yhä enemmän rahaa, Suomessa kasvuluvut vaimeampia

Viihteeseen ja mediaan maailmanlaajuisesti käytetty rahamäärä kasvaa lähivuosien aikana keskimäärin 4,3 prosentin vuosivauhtia, ennustaa konsultti- ja tilintarkastusyhtiö PwC. Yhtiön arvion mukaan Suomessa alan vuosikasvu on vajaat kaksi prosenttia vuoteen 2023 mennessä.

– Suomessa alan kokonaiskasvu on maltillista, mutta segmenttien sisällä on voimakasta vaihtelua. Kasvuennuste pelkästään digitaalisten tuotteiden ja palvelujen liikevaihdolle on 5,7 prosenttia, PwC:n osakas Tuomas Törmänen toteaa tiedotteessa.

Maailmanlaajuisilla markkinoilla rahaa käytetään lähivuosina huomattavasti nykyistä enemmän esimerkiksi virtuaalitodellisuuden tuotteisiin ja elektroniseen urheiluun. Miinusmerkkistä kehitys puolestaan on painettujen sanomalehtien myynnissä.

Perinteisen televisiotoiminnan osalta ennuste on ensimmäistä kertaa negatiivinen. Kuluttajat siirtyvät kasvussa olevien suoratoistopalvelujen pariin. PwC:n mukaan suuntaus näkyy myös Suomessa selvästi, ja lähivuosina ei ole odotettavissa lainkaan kasvua perinteisessä televisiotoiminnassa ja videotallenteissa.

STT

Kuvat: