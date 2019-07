Viikonlopulle odotettavissa kuurosateita

Etelä-Suomeen on odotettavissa tänään laajemmalle alueelle runsaita vesisateita, kertoo Ilmatieteen laitos. Vettä voi tulla jopa 30 millimetriä. Etelärannikolla voi jyrähdellä iltapäivällä myös ukkonen. Lämpötilat vaihtelevat Etelä-Suomessa päivällä 11 ja 16 asteen välillä.

Maan keskiosaan on odotettavissa enimmäkseen poutasäätä ja aurinkokin voi pilkahdella. Maan keskivaiheilla voi ilmetä kuurosateita. Lapissa ja Koillismaalla on tiedossa runsasta pilvisyyttä. Lapissa lämpötila pysyttelee 15 asteessa.

Myös viikonlopulle ennustetaan epävakaista säätä. Lauantaina suurimmassa osassa maata on tiedossa kuurosateita. Lämpötilat vaihtelevat 15 ja 20 asteen välillä. Lämpötila voi kohota enimmillään 20 asteeseen maan etelä- ja keskiosissa. Lapissa viilenee lauantaina ja lämpötilat jäävät alle 15 asteen ja Pohjois-Lapissa alle 10 asteen.

Sunnuntaina säässä ei ole tiedossa suuria muutoksia. Lämpötilat noussevat hieman Etelä- ja Keski-Suomessa, jossa lämpötila vaihtelee 16 ja 20 asteen välillä. Sadekuuroja on tiedossa myös sunnuntai-iltapäivälle lauantain tapaan koko maahan. Etelä-Suomessa voi paikoin myös ukkostaa.

Maan pohjoisosassa lämpenee sunnuntaina. Lämpötila voi nousta yli 15 asteen Lapissa.

STT

Kuvat: