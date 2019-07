Viipolla vastoinkäymisten vuodet – ”kaksi volttia kerien” -ilmalento päättyi kuitenkin onnellisesti

Kalle Viipon viime kesänä alkanut taival Formula 2 -kilpaveneluokassa on sujunut vähintään epäonnisesti. Viimeisin luku vastoinkäymisten sarjaan kirjoitettiin viikonloppuna Liettuan Zarasaissa. Siellä ajettiin F2-veneiden Euroopan mestaruudesta.

– Kalusto on kunnossa, viimeinen uusi osa saatiin ja on nyt asennettu paikalleen. Luottavaisin mielin matkaan. Kuljettajan jalka on myös hyvin kuntoutunut, Viippo päivitti Facebook-sivuilleen viime viikolla ennen EM-kisaa.

Kaluston kunto on vaivannut MM-sarjaa kiertävää Salon Kilpaveneilijöiden edustajaa viime kesästä asti. Jalan tervehtyminen on puolestaan se onnellinen asia. Viippo koki kesäkuun lopulla MM-sarjan avauskilpailussa ilmalennon, joka olisi ollut näyttävää katseltavaa myös viime viikolla MM-uimahypyissä.

Harjoitusten tuuliset olosuhteet Liettuan Kaunasissa johtivat siihen, että vene lähti varsin kovasta vauhdista ilmaan ja kuljettaja muuttui matkustajaksi. ”Kaksi volttia kerien” -tyylinen suoritus on nähtävissä Youtube-palvelussa esimerkiksi haulla ”Kalle Viippo crash”.

Hurjan näköinen tilanne esti forssalaisen osallistuminen kauden avauskilpailuihin, ja vene kärsi mittavia vaurioita. Mikä kuitenkin huomattavasti tärkeämpää, toipui 20-vuotias Viippo nopeasti. Lievä jalkavamma on jo taakse jäänyttä elämää.

Vene saatiin siis kasaan, ja viime viikonlopun EM-rupeama alkoikin varsin hyvissä merkeissä. Aika-ajoissa tuli kahdeksas sija, ja vauhti oli samankaltaista myös kahdessa ensimmäisessä kilpailulähdössä. Niissä Viippo sijoittui yhdeksänneksi.

Kolmannessa startissa vauhti alkoi hidastua 11. sijan muodossa. Ratkaiseva kisa jäi jo kokonaan ajamatta, ja loppusijoitus oli 13:s.

– Sunnuntaiaamun harjoituksissa alkoivat ongelmat. Teho alkoi hiipua moottorista ja erä oli jätettävä kesken. Moottori kyllä kävi, mutta kierrokset olivat selvästi matalat. Ongelmaa selviteltiin, mutta ei ollut tarkoituksenmukaista vajaatehoisella moottorilla jatkaa ajamista. Kolmen viikon takainen hurja kaatuminen oli tehnyt tuhojaan moottorille, Viippo selvitti.

Samankaltaiset vaikeudet seurasivat Viippoa pitkin viime kesää. Ensimmäisessä MM-osakilpailussa Tanskassa kaikki toimi harjoituksissa, mutta tekniset ongelmat pilasivat kilpailun, joka tosin jätettiin muutenkin ajamatta huonojen sääolosuhteiden vuoksi.

EM-kilpailuissa yksi kisaeristä jäi kesken moottorin tehojen häviämisen myötä. Moottorin vaihto merkitsi pistemenetyksiä ja loppusijoituksen jäämistä 11:nneksi.

Vastoinkäymiset jatkuivat syyskuussa Portugalissa. Seuraava moottoriongelma pakotti keskeytykseen ja kauden päätösosakilpailun jättämiseen väliin. Olkoonkin, että kyseistä Sri Lankan kilpailua ei lopulta käyty lainkaan kisajärjestäjien ongelmien takia.

Viime kauden ainoa ehjä viikonloppu osui Norjaan, jossa Viippo saavutti kauden ainoan MM-pisteensä. Sillä hän sijoittui sarjassa 17:nneksi.

– Olisi kyllä kiva, jos onnikin olisi välillä myötä. Pikkuhiljaa rupeaa kyllä nämä vastoinkäymiset riittämään, mutta ei tässä voi muuta kuin yrittää koko ajan parhaansa ja toivoa onnen kääntyvän joku päivä.

Tuo ”joku päivä” voisi olla kahden viikon kuluttua, jolloin ajetaan seuraava MM-osakilpailu. Paikka on sama Tønsberg, josta mainittu viime kauden ainoa MM-piste tuli. Viippo valaakin positiivisia mietteitä ennen kyseistä tapahtumaa. Tiimi vaihtaa veneeseen uuden moottorin.

– Ennen EM-kisaa emme ehtineet testaamaan, kun parsimme veneen kuntoon. Ennen Norjaa ehdimme testata.

Roope Virtaselle voitto, Lauri Landenille sukellus

Salon Kilpaveneilijöiden Roope Virtanen hallitsi suorastaan suvereenisti F4-luokan kauden toista SM-osakilpailua viikonloppuna Jyväskylässä. Virtanen voitti kaikki kolme kilpailuerää ja lunasti täyden 1 200 pisteen saldon myötä osakilpailuvoiton.

Salolainen vaihtoi täksi kaudeksi F4-luokkaan. Vielä ensimmäisessä osakilpailussa sijoitus oli seitsemän kilpailijan joukossa kuudes, mutta Jyväskylässä kaikki natsasi kohdilleen.

Aika-ajoissa hallitseva Suomen mestari Tuukka Lehtonen oli vielä 0,2 sekuntia nopeampi, mutta kilpailuerät kulkivat Virtasen komennossa.

Toinen Salon Kilpaveneilijöiden edustaja Lauri Landen ajautui hankaluuksiin viikonlopun ensimmäisessä kisastartissa. Landen ehti nousta viidenneksi, kunnes:

– Vedin kolmannella kierroksella viimeisen kurvin vähän pitkäksi, ja kilpakumppani nousi rinnalle pääsuoralla. Vähän ahnehdin ja ajoin liian läheltä kaveria ensimmäiseen kurviin. Hänen veneensä muodostama peräaalto nosti oman veneeni takapäätä, ja koko vene meni pinnan alle minä mukaan lukien.

Näin Landen joutui lähtemään seuraavaan erään viimeiseltä sijalta. Lopputuloksissa hän oli kuudes, avauskisassa Raumalla viides.

SM-pisteistä ajetaan vielä ensi viikonloppuna Kuopiossa sekä syyskuun alussa Helsingissä. Siellä kilpaillaan myös Pohjoismaiden mestaruuksista.

27-vuotias Landen voitti toissa vuonna F4-luokan Suomen mestaruuden. Tänä vuonna hän jättää kansainväliset kilpailut väliin.

– Viime kausi oli minulta niin heikko, että haen Suomen kisoista uutta vauhtia. Maailmalle kun lähtee, ovat reissut taloudellisesti aika arvokkaita. Hyppäys F4-luokasta F2:een on raju, hän luonnehtii.

Salossa on pitkät perinteet moottorivenekilpailujen järjestämiseen. Förbyssä ei kuitenkaan ole kisattu muutamaan vuoteen.

– SM-sarjan uusi promoottori painottaa kilpailujen järjestämistä suurten kaupunkien keskustojen lähettyvillä. Siinä mielessä Förby on vähän kaukana kisapaikaksi – olkoonkin, että siellä oli usein eniten yleisöä koko Suomen kilpailuihin verrattuna, Landen miettii.