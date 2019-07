Vilpas hankki monipuolisen DJ Lasterin nelospaikalleen

Korisliigan Salon Vilpas on tehnyt sopimuksen yhdysvaltalaisen Daniel ”DJ” Lasterin kanssa ensi kaudesta. Nelospaikalla eli ison laitahyökkääjän tontilla viihtyvä 198-senttinen Laster tulee Suomeen Gardner-Webbin yliopistosta ja aloittaa ensimmäisen kautensa ammattilaisena. Vilpas hakee vielä yhtä isoa miestä viitospaikalle eli sentteriksi syyskuussa starttaavaan Korisliigaan.

Floridan Pensacolassa 1987 syntynyt Laster pelasi täydet neljä vuotta Gardner-Webbin yliopistossa Pohjois-Carolinassa. Viime keväänä iso laitahyökkääjä oli hankkimassa opinahjolleen kautta aikojen ensimmäistä paikkaa NCAA:n March Madnessiin. Gardner-Webb kaatoi Lasterin 32 pisteen huippupelillä Big Southin konferenssifinaalissa Radfordin, mutta tie nousi pystyyn NCAA:n avauskierroksella tulevaa mestaria Virginiaa vastaan lukemin 56–71.

Seniorikaudellaan monipuolinen Laster iski tilastoihin luvut 13.6 pistettä ja 5.4 levypalloa. Ilmavien donkkien lisäksi käsi kävi tarkasti myös kaaren takana, mistä kertoo mainio kolmosprosentti 41.1%. Hänet valittiin hienon loppukauden ansiosta Big South turnauksen tärkeimmäksi pelaajaksi ja se poiki mahdollisuuden Charlotte Hornetsin NBA draft -leirille kesäkuun alussa.

– DJ sopi hakemaamme muottiin mainiosti. Kyseessä on monipuolinen pelimies ja kova atleetti pitkillä käsillä. Laster on voittajatyyppi, joka 32 pisteellään konferenssifinaalissa johti joukkueensa mestariksi ja NCAA-lopputurnaukseen. Meillä on nyt Lasterin, (Tim) Colemanin ja (Reggie) Dillardin muodossa vahvistuksiltamme hakemaamme urheilullisuutta ja kun vielä löydämme koriraudan yläpuolella viihtyvän sentterin, uskon meidän pystyvään erittäin intensiiviseen ja yleisöystävälliseen peliin, toteaa kesäkuussa Vilppaan päävalmentajaksi astunut Ville Tuominen.