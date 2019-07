Vilpas on (rullaavaa, levypallovoimaista ja donkkaavaa) sentteriä vaille valmis

Kun muilla Korisliigan seuroilla on joukkueen rakentaminen vielä pahasti kesken, Vilpas on tuttuun tapaan jo lähes valmis, vaikka kalenterista on käännetty vasta heinäkuun lehti ja juhannuskilot tuntuvat vielä vyötäröllä.

Kymmenes ja viimeistä edellinen sopimuspelaaja on Daniel Laster, joka tottelee ytimekkäämpää nimeä DJ.

Päävalmentaja Ville Tuominen kertoi jo edellisen hankinnan, laituri Tim Colemanin, yhteydessä, että Vilppaan rekrytointi keskittyy tänä kesänä nuoriin eteenpäin haluaviin amerikkalaispelaajiin. Nelospaikalle hankittu Laster on juuri tällainen.

Elokuussa 23 vuotta täyttävä 198-senttinen Laster päätti yliopistouransa Gardner-Webbissä viime keväänä ja aloittaa ammattilaisuransa Salosta. Yliopiston nimi ja historia eivät aiheuta väristyksiä, mutta kun katsoo päättyneen kauden tapahtumia, Lasterin hankinnassa on selvä logiikka ja peruste.

Gardner-Webb selvisi viime kaudella Lasterin johdolla ensimmäistä kertaa koskaan NCAA:n lopputurnaukseen March Madnessiin, jossa pelaa maan 64 parasta yliopistoa. Paikka aukesi, kun Laster takoi konferenssifinaalissa 32 pistettä Radfordia vastaan. Hänet valittiin myös konferenssin finaaliturnauksen arvokkaimmaksi pelaajaksi.

Lopputurnauksessa tie nousi nopeasti pystyyn, kun tuleva mestari Virginia oli parempi pistein 71–56. Gardner-Webb oli hetken superyllätyksessä kiinni, sillä se johti tauolla 36–30 Lasterin 10 pisteen siivittämänä.

Laster pelasi seniorikauden (eli viime kauden) 13,6 pisteen ja 5,4 levypallon keskiarvoilla. Kolmosia hän heitti 1,6 ottelua kohti hyvällä 41,1 prosentin tarkkuudella. Kakkosten prosentti oli sekin hyvä 54,5.

Laster saikin kutsun alkukesästä NBA-seura Charlotte Hornetsin draft-leirille.

Youtube-pätkien perusteella Laster viimeistelee monipuolisesti myös ahtaassa tilassa, joskin lähes pelkästään oikealla kädellään. Vaikka mittaa ei ole tuon enempää, syliväli on Colemanin tapaan ns. ”riittävä”. Laster ei tosiaan tarvitse puolen kentän vauhtia lyödäkseen palloa alaspäin.

Mikään Colemanin kaltainen pallorosvo Laster ei kuitenkaan ole, eikä välttämättä niin hyvä ja aktiivinen kaukoheittäjä, kuten hänen edeltäjänsä Brandon Taylor. Laster otti kahdella edelliskaudella keskimäärin kaksi hyökkäyslevypalloa ottelua kohti, mikä on lupaava luku.

Vilppaan kokoonpanosta puuttuu enää sentteri. Kun muu joukkue on kasassa, on helppoa katsoa, mitä sentteriltä vaaditaan.

1) Levypallovoima

Vilppaan kotimaiset pelaajat ja Reggie Dillard eivät ole allergisia levypalloille, mutta heidän käsiinsä ei irtopalloja juuri tartu. Lasterkin on vahvempi hyökkäys- kuin puolustuslevypalloissa. Coleman taas otti Luxemburgin liigassa yli 10 levypalloa ottelua kohti, mutta mitä se tarkoittaa Korisliigan ympäristössä?



2) Rullaus

Kun peliä johtaa Suomen koripallohistorian paras pelintekijä (kaikki tietävät kenestä puhutaan), joka on luonut uransa palloskriinipelaamisella ja pick’n rollilla, niin olisi sulaa hulluutta pelata toinen kausi peräkkäin sentterillä, joka ei pysty rullaamaan korille.



3) Kyky pelata korirenkaan yläpuolella

Ja kun tämä sama pelintekijä pystyy syöttämään hämmentävän tarkasti myös korirenkaan yläpuolelle, on sentterin kyettävä viimeistelemään näistä syötöistä.

Ongelmaksi muodostuu se, että näillä kolmella ominaisuudella varustetun sentterin tulee olla vähintään 205-senttinen urheilullinen levypallo- ja donkkihirmu, mikä näkyy tietenkin palkkapyynnössä.

Toki Vilppaan nykyinen ulkomaalaistrio ei ole läheskään liigan kallein. Suuri yllätys ei silti olisi, mikäli Vilppaan (ensimmäinen) sentterihaku olisi hänkin juuri yliopistouransa päättänyt tai korkeintaan yhden kauden Euroopassa pelannut nuorukainen.

Viime kauden Korisliigasta nousee esiin yksi ihanteellinen esimerkkisentteri puuttuvaan rooliin – Ura Basketissa syyskauden hurjilla tehoilla riehunut Malik Dime.

Korisliigassa on ensi kaudella vain yksi maaottelutauko

Poukkoilevasta ja lyhytjänteisestä päätöksenteostaan tunnettu kansainvälinen koripalloliitto FIBA tiedotti tiistaina, että miesten EM-karsinta ei alakaan marraskuussa, kuten pitkään oli jo luultu. Karsinnat käynnistyvätkin vasta helmikuussa 2020.

Alkuperäisen suunnitelman mukaan karsintojen kuusi ottelua oli tarkoitus pelata neljässä eri maaotteluikkunassa. Nyt maaotteluikkunoita on kolme (helmikuu 2020, marras-joulukuu 2020 ja helmikuu 2021), joissa pelataan kaksi ottelua.

Korisliigan näkökulmasta muutos tarkoittaa sitä, että ensi kaudella ei ole kuin yksi maaottelutauko viime kauden kahden sijaan. Se taas helpottaa huomattavasti joukkueen otteluruuhkaa, sillä joukkuemäärän nousee ensi kaudella yhdellä 12:een ja runkosarjan ottelumäärä 40:stä 44:ään.

FIBA perusteli muutosta maajoukkueikkunan painoarvolla ja näkyvyydellä sekä kustannusten ja pelaajien rasituksen vähenemisellä. Asia otettiin käsittelyyn amerikkalaisten ja eurooppalaisten maiden pyynnöstä.

Tulevat EM-karsintalohkot arvotaan reilun kahden viikon kuluttua Münchenissä.

FIBA tiedotti myös ensi kesän Tokion olympialaisten viimeisten maanosapaikkojen jakoperusteista.

12 joukkueen olympiaturnaukseen selviää tämän syksyn MM-kisojen seitsemän parasta. 16 seuraavaksi parasta saavat paikan 24 joukkueen olympiakarsinnassa, jonka kahdeksan viimeistä paikkaa jaetaan maailmanrankingin perusteella neljän FIBA-alueen (Aasia-Oseania, Afrikka, Amerikka ja Eurooppa) kahdelle parhaalle maalle.

MM-kisoista pudonnut Suomi on tällä hetkellä maailmanrankingissa sijalla 21. Sijoitus tullee putoamaan, kun syksyn MM-kisoista jaetut pisteet tulevat mukaan rankingiin.