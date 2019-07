Voimalla seitsemän naisen – Suomen kesäolympiajoukkueen mitaliodote pyörii edelleen kahden paikkeilla

Kesäolympialaiset urheillaan ensi vuonna hieman tavallista aikaisemmin. Avajaisia vietetään Japanin Tokiossa hieman yli vuoden kuluttua, 24. heinäkuuta.

Vuoden 2019 ensimmäinen puolisko vahvisti suuntaa siihen, että Suomi yltää yhden mittarin tavoitteeseen eli neljään mitaliin erittäin epätodennäköisesti. Olympiakomitean Huippu-urheiluyksikön mitaliennuste näytti Suomelle tammikuussa lukua 2,15.

Neljä arvometallia pyörii keskusteluissa siksi, että sillä täyttyisi Huippu-urheiluyksikön tavoite aasialaisista olympialaisista. Kun Pyeongchangin talvikisoista tuli kuusi mitalia, tarvittaisiin Tokiosta venymistä yhteiseen kymmenen mitalin päämäärään.

Yksikön laskelmissa potentiaalisia Tokion mitaliurheilijoita oli tammikuussa seitsemän, kaikki naisia. Heistä kaksi, karateka Titta Keinänen ja painija Petra Olli saavuttivat tänä vuonna lajeissaan EM-pronssin. Nyrkkeilijöistä Mira Potkonen voitti oman painoluokkansa Euroopan kisat, kun taas Elina Gustafsson putosi jatkosta heti ensimmäisessä ottelussa.

Osakkeita laskee se, että mainitusta naisseitsikosta kahden yltäminen ylipäänsä kisoihin on epävarmaa. Keinänen on onnistunut vaihtelevasti olympiarankingiin vaikuttavissa kilpailuissa, ja Tokiossa on naisilla vain kolme painoluokkaa. Mahdollisuudet kisoihin ovat toki tässä vaiheessa edelleen hyvät.

Ampumaurheilussa on pistetty jakoon jo melko merkittävä osa maapaikoista. Vaikka lippuja on vielä tarjolla useista tapahtumista, voi Suomen tähänastista yhden maapaikan saldoa pitää melko huolestuttavana. Vuonna 2016 Rio de Janeirossa edustajia oli aiempiin kisoihin nähden marginaalisesti vain kaksi.

Satu Mäkelä-Nummela voisi tehdä Tokiossa monenlaista historiaa. Jo nyt hän on Suomen ainoa kesäolympiavoittaja yli 18 vuoteen, ja neljäs olympiaedustus sekä 49 vuoden ikä olisivat suhteellisen harvinaisia nekin. Puhumattakaan siitä, että Mäkelä-Nummela voisi sijoittua kymmenen parhaan joukkoon neljättä kertaa peräkkäin. Kisapaikka ei kuitenkaan ole vielä tärpännyt.

Mäkelä-Nummela voidaan vieläpä laskea odotuksiin kahtena naisena. Uutuuslaji, trapin sekajoukkuekilpailu kun voi myös olla suomalaisille menestys.

Seitsemäs nainen, rullalautailija Lizzie Armanto on monellakin mittarilla jokerikortti. Henkilö, josta äärimmäisen harva suomalainen oli kuullut ikinä mitään vielä marraskuussa 2018. Myös laji on kilpatasolla valtaosalle täysin vieras: Salossa kokemukset löytyvät lähinnä Urheilupuiston Skeittiparkista, jossa kilpailu ei ole pääosassa.

Mitaliodottamaa laskee se, että ”lähtökohtaisia pistesijaurheilijoita” on näillä näkymin Tokiossa selkeästi vähemmän kuin Riossa 2016 ja Lontoossa 2012. Toisaalta yllä lueteltuja top-3-potentiaaleja on nyt enemmän.

Pistesijaehdokkaita olivat tammikuun listauksessa uimari Ari-Pekka Liukkonen, keihäänheittäjä Antti Ruuskanen ja purjehtija Tuula Tenkanen sekä rytmisen voimistelun naiset.

Tämä lista on pysynyt talven, kevään ja kesän 2019 perusteella jokseenkin ennallaan. Liukkosen tämänhetkinen vire nähdään ensi viikolla MM-altaassa, ja Ruuskanen on palannut loukkaantumisen jälkeen ”pistesijatahtiin”.

Tenkanen päätyi viimevuotisen seitsemännen sijan jatkoksi kuudenneksi tämänvuotisissa EM-kisoissa. Hänellä on kuitenkin ensin edessään toisenlainen haaste, kun maapaikan Laser radial -luokkaan hankkinut Monika Mikkola pitäisi ensin jättää suomalaisten sisäisessä otatuksessa toiseksi.

Sensaatiomaisia uusia nousijoita pistesijakategoriaan ei ole alkuvuonna ilmaantunut esimerkiksi yleisurheilun tietynlaisesta nosteesta huolimatta. Toki joku voi halutessaan nostaa uudelleen esiin perustellusti keihäänheiton ja Oliver Helanderin.

Vastaavasti esimerkiksi maantiepyöräilijä Lotta Lepistö on takamatkalla olympialaisia ajatellen. Lepistö joutui jättämään sairauden vuoksi väliin Euroopan kisat ja on kilpailutauolla ainakin heinäkuun loppuun asti.

SUOMI TOKION OLYMPIALAISISSA

Hankitut maapaikat ja tehdyt tulosrajat

Ampumaurheilu

Miesten skeet: Lari Pesonen.

Purjehdus

Laser radial: Monika Mikkola.

Laser standard: Kaarle Tapper.

Uinti

Matti Mattsson, 200 metrin rintauinti, 2.10,30.

Yleisurheilu

Veli-Matti Partanen, 50 kilometrin kilpakävely, 3.46.54.

Topi Raitanen, 3 000 metrin estejuoksu, 8.21,47.

Antti Ruuskanen, keihäänheitto, 85,15.

Oliver Helander, keihäänheitto, 86,93.

Lähde: Suomen Olympiakomitea

Ylittyykö Rion kisojen urheilijamäärä?

Suomalaisurheilijoiden määrä Tokiossa osunee samoille nurkille kuin edellisissä Rio de Janeirossa. Tuolloin suomalaisia oli 54 eli toiseksi vähiten sitten vuoden 1932.

Joukkuelajeista lentopallomiehillä on vielä seitinohut mahdollisuus kisoihin. Rytmisen voimistelun joukkueen tilanne etenee syksyllä.

Monet Suomessa pienempien lajien yksittäiset urheilijat ovat kiikun kaakun -tilanteessa. Beach volleyssa suurin osa pareista valitaan ensi kesäkuun olympiarankingin perusteella. Taru Lahti-Liukkonen ja Anniina Parkkinen kolkuttelevat olympiaovea edelleen, vaikka hiljattaiset MM-kilpailut laskivatkin osakkeita. Parin sijoitus maanantaina julkaistussa maailmanrankingissa on 22.

Jousiammunnassa Rioon ylsi lopulta kaksi suomalaista, ja samaan on mahdollisuus nytkin. Judossa ennusmerkit ovat samansuuntaiset.

Miesten painissa on totuttu vuoden 2004 jälkeen korkeintaan kahteen suomalaiseen olympiaedustajaan. Kaksi on realistinen luku vuoden kuluttuakin.

Pöytätenniksen keulakuva Benedek Oláh ja miesten tenniksen nelinpelipari ovat kysymysmerkkejä erilaisista syistä. Tenniksessä pitää täyttää kaksi ehtoa: Henri Kontisen paikka maailmanlistan kymmenen parhaan joukossa sekä toisen suomalaisen sijoitus top-300:ssa. Kontinen on tuoreella listalla 13:s, Harri Heliövaara 191:s ja Emil Ruusuvuori 295:s.

Sulkapallossa Rioon riitti naisissa maailmanlistan maailmanlistan 62:s ja miehissä 64:s sija. Tiistaina julkistettujen listojen parhaat suomalaissijoitukset: Kalle Koljonen 89:s, Eetu Heino 93:s ja Airi Mikkelä 97:s.

Salonseutulaisista urheilijoista lähimpänä olympiaedustusta on seiväshyppääjä Wilma Murto. Lajin vaatimukset ovat tosin nousseet hurjasti: Riossa olympialaisten tulosraja oli 450, Tokiossa 470. Olkoonkin, että paikoista arviolta noin puolet täytetään tulosrajan, toinen puoli rankingin perusteella.